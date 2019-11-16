重光盃》赴美取經MLB訓練中心 富源不只要「贏在現在」

花蓮富源少棒。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第11屆重光盃全國少棒錦標賽，剛在中信盃驚喜闖進八強的花蓮富源延續手感，以11：0輕取新竹關西，也讓小球員能從實戰中測試總教練張茂三的「強力棒球」。

張茂三今年暑假遠赴美國，帶著幾位高中生到棒球訓練中心「USA Fastball」進修一個月，學回不少新觀念。

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USA Fastball位於伊利諾州的紹姆堡，包括美國國家隊、NCAA、MLB球隊都曾與他們合作過，中華職棒的中信兄弟、Lamigo桃猿、富邦悍將、統一獅也都曾派人取經，官網首頁甚至還有台灣媒體的報導截圖。

「以前都覺得打到球就好，但在美國學到的是如何釋放力量，從準備動作開始就必須儲備能量。」張茂三說。

張茂三表示，台灣少棒因環境與現實考量，總是得把贏球擺在第一優先，但他希望在維持成績的同時也能兼顧選手的未來。

「美國的訓練方式，從少棒就很講究技術，小時候動作跟力量沒到位沒關係，重點是將來。」張茂三說：「今年我做了很多改變，我也知道無法立竿見影，我給自己跟球隊12週的時間，希望能看到成效。」

富源首戰敲出9支安打，第一局就得到7分奠定勝基，「揮棒命中率是滿高的，但沒有『阿達力』，滾地球比較多，但整體表現不錯啦。」

訓練結束後，張茂三繼續在美國待了一個月，但不是遊山玩水，是到處參訪少棒球隊，也認識許多當地球界人士，他透露此行收穫不少，希望能給小朋友帶來好的轉變。

富源國小特別的是陣中女將田苡璿，個頭小小的她控制球棒能力出色，今天第一打席雖然敲出右外野「消失的安打」被右外野刺殺在一壘前，第二打席再度推到右半邊形成安打。

跟著哥哥田睿奕打球的田苡璿原本就讀新城國小，後來輾轉到富源就讀，個性非常靦腆，與場上智慧又刁鑽的球風形成有趣對比。

「她天生的運動素質真不錯，可惜年紀還小，力量不夠，不過她真的很聰明，表現不會輸人。」張茂三說。

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