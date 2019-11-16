重光盃》棒打強權龜山沒在怕 東園雖敗猶榮

新竹東園少棒。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕桃園龜山今年瞄準重光盃三連霸，但開幕首戰遇到新竹東園強力抵抗，打滿賽事規定的100分鐘，成為今天青年公園場次第一場沒有「提前結束」的比賽。

龜山前兩局就攻下9分，但第四局頻繁更動守位導致陣型大亂，讓東園越打越有心得，中心打線林瑄翰安打與龜山守備狀況連連，連下3分，可惜因比賽時間100分鐘已到，無緣再將比分追近。

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首戰硬碰超級強權，東園表現可圈可點，若非外野手出現兩次「太陽球」隱形失誤，比分差距不會那麼大，總教練卓文華說：「小朋友比賽經驗少，遇到狀況一緊張就會慌。」

局間休息時，東園教練團把握時間集合球員指導基本動作，這雖是少棒常見的畫面，卻成功穩定軍心，點燃反攻氣焰。

新竹東園少棒。（大會提供）

「龜山是一級強隊，這是今年第一次碰到他們，但經常看他們的比賽，球員心理都有數，無論是賽前還是今天，我都覺得他們無所畏懼，我覺得很棒。」卓文華說。

卓文華說，雖然東園不是什麼常勝軍，只要每一場、每一天能有一點進步，就是他的最大目標，「希望下學期能把狀況、隊形調整出來，讓小朋友打個好成績。」

東園隊長林瑄翰今年升上六年級，今天擔任先發投手，打擊上也有建樹，第四局敲出左外野深遠飛球，球彈出全壘打牆形成二壘安打，「其實我沒有打中球心，如果有打好的話一定會飛出去！」他笑說。

卓文華爆料，林瑄翰平常在學校很活潑，對師長講話也很「大聲」，「但他到球隊就變得很寡言，用行動跟表現帶領球隊，可以說是我們的領頭羊，一支好的球隊都要有這種角色，而且他自己的球技也很穩定在進步，是我們很關鍵的一員。」

此役龜山9：3擊敗東園，負責1.1局無失分的劉任石拿下勝投，打擊建功的林瑄翰先發丟1局失6分、3分責失，承擔敗戰。

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