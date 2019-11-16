自行車》收集燈塔全民瘋！ 「極北點-富貴角燈塔」壓軸

極北點-富貴角燈塔北海岸極點。（自由車騎士協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」壓軸站，「極北點-富貴角燈塔騎遊」今登場，吸引近千人到場品嘗單車趣，一同欣賞北海岸風光。

以臺灣四極點燈塔為主題，分區、分段、分時的動線設計，讓車友能不受時間限制，輕鬆完成「類環島」的體驗，總共造訪「極東點-三貂角燈塔騎遊」、「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」和「極北點-富貴角燈塔騎遊」，同時大會還設計極點慢旅「護照」，輕鬆記錄每一段旅程，廣受好評。

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「極北點-富貴角燈塔騎遊」今登場，吸引近千人到場品嘗單車趣。（自由車騎士協會提供）

交通部觀光局處長張振乾表示，觀光結合運動是最好帶動經濟發展的方式之一，全國自由車騎士協會用心舉辦賽事，讓全民都能騎單車、遊景點，未來四極點燈塔騎遊活動會持續舉辦，盼能成為每年重點活動之一。

第四站極北點富貴角燈塔今從新落成的中角灣旅客中心出發，並分為32公里的A路線和23公里的B路線；A路線沿途經過礦港漁港、石門洞、風箏公園、風藝術營區、富貴角燈塔和富基漁港等景點。

B路線則駛過金山清水濕地、萬金苗圃公園、野柳地質公園和龜吼日出亭等風景區。今日陽光普照、天氣涼爽，適合闔家出遊騎車。來自新北市邱爸爸帶著妻子和8歲女兒和5歲兒子享受天倫之樂，並一路從三芝騎到會場，一天騎超過60公里。

「極北點-富貴角燈塔騎遊」今登場，吸引近千人到場品嘗單車趣。（自由車騎士協會提供）

張振乾強調，未來北海岸每個景點都會設置UBIKE和電動自由車站，並提供完善的運輸網路，讓北海岸不在只是「快速路過」的路段，而是以單車代步的「慢旅行」才能享受沿岸風光。

多數自行車愛好者，心中都有「環島夢」，但畢竟不是每個人都有時間和體力完成，這項分區、分段、分時，自行車4輪＋2輪套裝旅遊行程，提供民眾新選擇。此四個極點站，已吸引超過2000名車友共襄盛舉，且許多人都集滿4個燈塔，收穫滿囊。

全國自由車騎士協今年舉辦多項活動，包括登山王挑戰賽（KOM）、環花東挑戰賽，與超過10個「臺灣自行車節」系列活動，廣受好評。車友陸柏翔就說，「明年除了挑戰KOM外，也希望收集完四個極點燈塔，替人生留下美好的回憶。」

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