身邊朋友多躺病床、靠柺杖行走 68歲老翁獨自攻武嶺、衝極點

「新北市陸地龍」手搖車隊帥氣領騎，成為活動中的一大亮點。（自由車騎士協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕做為壓軸的「極北點-富貴角燈塔北海岸極點慢旅自行車騎遊」16日盛大登場，特別規劃了兩條北海岸最具代表性的自行車路線，吸引大小朋友共襄盛舉，活動規劃完善，身心障礙者也能平等、快樂地參與運動休閒，新北市身心障礙者體育運動總會陸地龍手搖車隊，開心騎著手搖車完成極北點挑戰。

全國自行車騎士協會結合政府資源，共同努力推動自行車運動，同時為身心障礙者的打造優良運動環境；今日「新北市陸地龍」手搖車隊帥氣領騎，成為活動中的一大亮點，他們從賽前暖身活動就展現活力，跟著台上老師揮舞雙手，並在一片歡呼聲中出發，整個車隊如一條巨龍貫營而出，場面相當壯觀。

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大部分身障者無法騎乘一般自行車，但手搖車的設計讓身障者實現戶外騎車的夢想，成功完成北海岸32公里挑戰。「新北市陸地龍」手搖車隊表示很開心參與活動，能夠和車友一起完賽的感覺特別高興，同時非常感謝中華民國自行車騎士協會用心舉辦活動，讓在場車友度過一個難忘的鐵馬之旅，明年也要繼續參賽，陸續征服台灣四大極點。

本場活動大受好評，許多來自外地的車友，一名68歲居住台中的退休車友黃成晃就是其中之一。不過有別於其他車友，他獨自一人參與，在公路上顯得有些孤單，但一問之下，才知道他的身邊朋友都有三高問題，還有需要柺杖行走，甚至接連倒下，讓他意識到健康的重要性，漸漸感受運動帶來的快樂。

黃成晃車齡4年多，參與多場自行車活動，包括台灣自行車登山王挑戰，今年更已完成三大極點挑戰。退休生活閒暇之餘就牽著自行車到處玩，曾單日從豐原到日月潭來回騎了200公里，他笑說：「喜歡走到哪、玩到哪、睡到哪，慢遊的旅行。」

68歲台中退休車友黃成晃。（自由車騎士協會提供）

另外，現場還有許多親子同遊，來自新北市邱爸爸帶著妻子和8歲女兒和5歲兒子享受天倫之樂，邱媽媽說平時就喜歡帶著小朋友到戶外運動，這次活動很適合讓孩子來參加，8歲的妹妹也很厲害的騎完全程23公里，得到一面完賽獎牌，雖然臉上有些疲憊，但仍微笑說著「不會累！」

而朋友相揪騎車共度假期的也不少，「運動正妹」郭雅雲在朋友慫恿下參加，完成了人生第一場自行車旅遊，她提到，自己平常喜愛路跑，曾參加過全馬，但騎自行車倒是第一次，雖然比預期還要來得累，但沿途風景優美，讓她樂在其中，希望明年挑戰其他極點。

新北市邱爸爸帶著妻子和8歲女兒和5歲兒子享受天倫之樂。（自由車騎士協會提供）

郭雅雲完成了人生第一場自行車旅遊。（自由車騎士協會提供）

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