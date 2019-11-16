ABL》富邦勇士主場首戰 場邊球迷這樣說

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士今在主場和平籃球館迎戰澳門黑熊，吸引7000名球迷力挺，《自由體育》特別採訪場邊的熱情粉絲，分享其到場觀賽體驗與支持對象。

戴同學與女友陳同學一同到場為曾文鼎、林志傑加油。（記者吳孟儒攝）

21歲戴同學自在2006年看杜哈亞運台灣隊比賽，被當家中鋒曾文鼎制霸禁區的表現吸引，後來也持續關注他的比賽，不管是在SBL裕隆隊，到CBA上海大鯊魚，現在回來台灣一定要到場支持，他也補充今入場狀況，「雖3點出頭就到場，由於排隊人潮眾多，排隊排了好一陣子才好不容易進場。」

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女友陳同學為致理科技大學的校隊中鋒，她對於野獸表現印象深刻，「畢竟他個頭並不算高，卻總是無所畏懼在籃下殺進殺出，十分精彩。」

26歲維淇與阿萱大學時代就是相約看球的好夥伴，這次也一起到和平籃球館為球員加油。（記者吳孟儒攝）

26歲的維淇從國中就開始看SBL，最愛陳信安，現在則支持勇士隊林書緯，先前季後賽都有到場支持，這次與好友阿萱相約到場看球，力挺勇士隊的主場開幕戰。

阿萱的看球資歷更長，她透露自己從國小就開始觀賽，最喜歡林志傑，特別欣賞他的侵略性球風，每一次看比賽都很過癮，很開心他重返台灣籃壇，她說：「聽到他加盟勇士真的很興奮，且今天的看球感覺也很不錯，十分熱鬧！」

球迷曾先生一家人。（記者陳志曲攝）

曾先生從SBL第一季就開始支持林志傑，他表示，過去有空也會到現場看比賽，這次聽聞野獸返台加盟富邦勇士，特別帶女兒與老婆一同到現場力挺，他進場後與家人同樂，參與多項勇士推出的互動遊戲，在比賽開打前先「暖身」。

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