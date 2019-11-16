踢踢毽個人對抗賽 黃茱鈺勇奪三連霸

宜蘭縣順安國中二年級的黃茱鈺憑一雙伸長過頭的長腿，在踢毽個人對抗賽頻頻令對手難以招架，拿下三連霸。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕108學年度全國各級學校民俗體育競賽11月16日起分兩個週末進行為期四天的的競技，首日在嘉義吳鳳科大進行四項比賽，宜蘭縣在踢毽項目表現優異，獲得數項團體和個人賽特優獎，尤其是順安國中二年級的黃茱鈺憑一雙伸長過頭的長腿，在個人對抗賽頻頻在145公分的網上舉腿扣殺，令對手難以招架，拿下個人此項賽事的三連霸。

這項已成為國內各級學校民俗體育的傳統大賽，由教育部體育署指導、國立台南大學承辦，今年共有6605位選手參賽，比去年增加500人，再創歷史新高，可見民俗體育逐漸在國內各級學校生根茁壯，其中武陣比去年成長一百多人，報名最踴躍的仍是推廣較容易的扯鈴，今年共有1527人報名，臺客獅也比去年成長近百人，唯獨醒獅參賽人數呈現衰退，值得觀察注意。



今年比賽11月16、17日在吳鳳科技大學學行，23、24日移師台南大學，昨天首日比賽進行踢鍵、撥拉棒、砌磚、流星球四項比賽，17日續在吳鳳科技進行重頭戲的醒獅、臺客獅、舞龍和文陣四項，開幕典禮預計下午1時於旭光中心體育館舉行，下午2時，緯來體育台進行特優決賽的LIVE轉播，也是這項比賽的頭一遭。

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宜蘭縣推廣踢毽成果顯著，共有國華國中陳旻佑（個人花式男子組）、國華國中莊佩軒（個人花式女子組）、廣興國小陳致良（個人花式男子組）、廣興國小邱璦瑩（個人花式女子組）、廣興國小徐右辰（個人對抗賽男子組）、順安國中黃茱鈺（個人對抗賽女子組）拿下冠軍，其中廣興國小三年級的徐右辰三分鐘踢鍵426次，是全宜蘭的「踢毽馬達」，據教練表示，可能也是全國第一。

順安國中由教練黃致遠領軍參賽，黃茱鈺是他的掌上明珠，從小一開始練習踢毽，身高165公分搭配一雙修長的腿，腳穿像鴨掌的專業毽球鞋，只要毽子到她腳上好像在變魔術，前踢後拐控制自如，絕殺利器是第一踢將球做高後，舉腳於頭上再來個下壓劈殺，對手仍愣在原地，鍵子早已落地得分。這位全運會宜蘭縣踢毽代表隊選手，曾拿下個人花式第五、個人對抗賽第三名，昨天輕鬆以三連勝拿下這項比賽特優，也是她參加這項比賽的三連霸。

砌磚和撥拉棒比賽，有些選手訓練不足，致磚頭和棒子滿地飛，連裁判都不禁莞爾。流星球項目也有很多男生參賽，男生力頭大，把流星球轉的虎虎生風，和女選手以柔美做訴求形成強烈對比。

3. 選手在砌磚神情專注展現個人最佳實力。（主辦單位提供）

今天續在吳鳳科大有最精彩的舞龍舞獅比賽，值得注意的是來自雲林縣的飛沙國小，該校在臺客獅競賽項目的「多獅混合組」、「雙獅女子組」瞄準特優成績「三連霸」。

為增加比賽精采度，今年競賽特增加緯來體育台的Live轉播，挑選舞龍、醒獅、臺客獅和文陣四項進行「全國賽菁英決賽」，將決選出名符其實的「全國第一」，讓無法到場參觀的朋友，也能透過電視轉播看到精彩的民俗體育賽事。

撥拉棒雙人賽除展現個人技巧外，還要與隊友有充分默契。（主辦單位提供）

選手在流星球除基本技巧，肢體的柔軟度也是重要一環。（主辦單位提供）

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