12強》台灣投手表現亮眼 日媒也好奇問洪總

台灣投手群在今年12強表現超級亮眼，脫胎換骨連日媒都十分好奇。（資料照）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕台灣投手群在今年12強表現超級亮眼，在昨天台灣擊敗澳洲的賽後記者會，就有《日本經濟新聞社》記者率先向洪總提問，希望能夠了解箇中關鍵。

本屆12強台灣隊的團隊投手防禦率僅2.07，先發投手平均防禦率更僅1.85，洪總在回答問題時直言：「其實我們一開始，反而是比較擔心投手這一方面的能力，對打擊反而是比較樂觀，這次比賽有一點相反，投手表現非常好。」

請繼續往下閱讀...

說到原因，洪總則認為可能跟這次情蒐資料齊全有關，「因為我們知道球隊在比賽時，守方的情蒐資料比較有用，但攻方被動，資料較無法吸收。投手表現好，應該跟情蒐這方面有關。」

台灣隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）

其實早在組訓前，洪總就在擔心投手戰力，結果到這次比賽打完卻出現令人驚艷的結果。以拿下2勝、防禦率0的先發投手張奕來說，「一開始大家也在懷疑張奕，都在問說：『他可以嗎?』結果他表現這麼好。」洪總說。

經過7場比賽，台灣隊15名野手都上場，13名投手中則有黃子鵬、林鋅杰2人未上。對於這點，洪總則說，短期賽制不像長期季賽，玩的是信任，沒有太多思考，可以的投手就上，不會像職棒比賽在打時會去思考要平均上場。

在上屆12強賽，台灣隊也有兩名投手王鏡銘、羅國華沒有出賽紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法