NBA》30億薪水小偷今有望登場！ 帕森斯將迎來老鷹首秀

上季揹負「薪水小偷」罵名的帕森斯，今將有望迎來在老鷹隊的首秀。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季從亞特蘭大重新出發的「高富帥」前鋒帕森斯（Chandler Parsons）終於盼到上場機會，美媒曝他將有望在今天與快艇的比賽中登場，迎來自己在老鷹隊的首秀。

今年31歲的帕森斯2016年以4年9400萬美元（約新台幣30.4億）的頂薪合約，但前兩季分別只出賽34、36場，去年更在開季前3場打完，之後就因膝傷休息，雖然後來傷勢痊癒，但也遭灰熊棄用，上季僅斷斷續續出賽了25場，讓年薪高達2410萬美元的他被戲稱「薪水小偷」。

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在確定當時的那筆簽約完全失敗後，灰熊終於在今夏休季期間認賠殺出，與老鷹隊進行1換2交易，將帕森斯送往老鷹隊，換取希爾（Solomon Hill）以及普朗利（Miles Plumlee），然而來到亞特蘭大後，帕森斯仍因雙膝痠痛缺陣至今。

31歲的前鋒帕森斯。（資料照，法新社）

不過今《亞特蘭大憲法報》記者Sarah K. Spencer在推特指出，老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）在受訪時透表示，由於團隊人力短缺，帕森斯將有機會在今天對上快艇的比賽中亮相。

在赫特（Kevin Huerter）受傷、老將卡特（Vince Carter）因為私人原因無期限缺席，優質長人J.柯林斯（John Collins）又因使用生長激素遭禁賽25場後，目前以4勝7敗暫居東部第10的老鷹，面臨人手不足的窘境，美媒也認為這正是帕森斯登場的最佳時機。

而除了帕森斯外，皮爾斯也透露，因腳踝傷勢過去8場比賽都缺席的老將E.透納（Evan Turner）也有望在今天的比賽中復出。

老將E.透納（左）今也有望回歸。（資料照，法新社）

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