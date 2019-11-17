羽球》高人氣卻帶來困擾 戴資穎IG訴苦：別再問我是不是小戴...

台灣一姊戴資穎正在備戰年終總決賽，今在IG發文抒發高人氣帶來的小困擾。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／台北報導〕日前重返世界球后寶座的戴資穎，目前正在專心備戰12月將登場的年終總決賽，在國內外人氣都居高不下的她，一舉一動也引人矚目，不過，今小戴卻在Instagram限時動態抒發自己的小困擾，希望想跟她合照的粉絲不要在一直再問到她「是不是戴資穎了！」

台灣羽球一姊戴資穎從9月、10月中國密集出賽，在上週福州公開賽，小戴與日本名將奧原希望鏖戰到第3局就因膝傷退賽，止步四強，之後為獲取更完善的休息及恢復身體狀況，決定放棄超級500香港公開賽，專心備戰一個月後的年終總決賽。

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臉書、IG粉絲團都破30萬的高人氣戴資穎，常遇到粉絲們要求合照，卻為她帶來了一些小小困擾，戴資穎稍早在IG上發文，先感謝的球迷喜愛和關注，但也表示自己其實比較習慣低調的生活，希望如果是想來拍照或是打招呼的球迷，「不要再問我：『是不是戴資穎？』了，因為我只會有兩種反應，一個是不說話，一個是在心裡想著：不是」。

小戴坦言，會有這樣的反應是因為自己還沒有習慣承認自己就是戴資穎，希望球迷們都能理解。雖然高人氣為自己帶來了一些困擾，但最後小戴仍暖心表示，若遇到想來合影或為她打氣的球迷，她一定會視情況滿足大家。

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