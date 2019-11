NBA》湖人後衛打出本季代表作！ 詹皇霸氣力挺隊友

湖人後衛卡德威爾波普(右)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人後衛卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)近來飽受球迷批評,質疑他在場上的效率值不佳,不過湖人昨日險勝國王,卡德威爾波普打出本季代表作,貢獻16分、3籃板,賽後「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也在受訪時力挺卡德威爾波普。

卡德威爾波普身為湖人的替補要角,但在場上的命中率不佳,開季至今甚至有兩場比賽得分掛蛋,因此不少球迷和媒體都不解為何卡德威爾波普的表現差強人意,卻還是受到教練團的重用?不過卡德威爾波普昨役貢獻本季新高的16分,包括決勝節獨攬12分、打破平手僵局的關鍵三分,似乎減少一些在他身上的負面評論。

Lakers’ LeBron James on criticism of Kentavious Caldwell-Pope: “I could give a d—- about what people say outside the locker room... I don’t think anyone should pay attention to it, but it’s dope that Dwight [Howard] stuck up for him.” pic.twitter.com/7RB42fQSmO