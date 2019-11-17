NBA》湖人後衛打出本季代表作！ 詹皇霸氣力挺隊友

湖人後衛卡德威爾波普（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）近來飽受球迷批評，質疑他在場上的效率值不佳，不過湖人昨日險勝國王，卡德威爾波普打出本季代表作，貢獻16分、3籃板，賽後「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在受訪時力挺卡德威爾波普。

卡德威爾波普身為湖人的替補要角，但在場上的命中率不佳，開季至今甚至有兩場比賽得分掛蛋，因此不少球迷和媒體都不解為何卡德威爾波普的表現差強人意，卻還是受到教練團的重用？不過卡德威爾波普昨役貢獻本季新高的16分，包括決勝節獨攬12分、打破平手僵局的關鍵三分，似乎減少一些在他身上的負面評論。

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Lakers’ LeBron James on criticism of Kentavious Caldwell-Pope: “I could give a d—- about what people say outside the locker room... I don’t think anyone should pay attention to it, but it’s dope that Dwight [Howard] stuck up for him.” pic.twitter.com/7RB42fQSmO — Ben Golliver （@BenGolliver） 2019年11月16日

賽後對於卡德威爾波普的好表現，詹姆斯在接受《The Washington Post》記者 Ben Golliver採訪時，也霸氣力挺隊友，「我並不在乎任何有關卡德威爾波普的負面評論，同時我也建議他們不要太在意休息室外的所有負面聲音。」此外，詹姆斯也盛讚「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）在社群媒體上鼓勵卡德威爾波普的行為。

卡德威爾波普本季出賽12場，場均得到6.2分、2.1個籃板、1.3次助攻，不過整體投籃命中率僅39％並不理想，但在A.布萊德利（Avery Bradley）受傷缺陣的情況下，卡德威爾波普可能還是教練團頂替先發的人選。

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