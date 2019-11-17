MLB》日媒車禍新聞搞烏龍 卻讓達比修幽默回應耶利奇

小熊日籍投手達比修有（左）、釀酒人強打耶利奇。（資料照，美聯社、今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體昨天報導一件肇事逃逸新聞時，不慎把嫌犯誤植成芝加哥小熊隊日籍投手達比修有的照片。達比修今天在推特分享此事，更幽默回應釀酒人當家重砲耶利奇（Christian Yelich）昨天的嗆聲。

太空人偷暗號風波，引發棒球界高度關注，美國芝加哥媒體《Bleacher Nation》昨天PO出一段耶利奇對決達比修的影片，當時耶利奇的眼睛視線往外野飄移，達比修發覺不對勁就退開投手丘。

請繼續往下閱讀...

達比修有昨在推特上說明，不知道對手想幹嘛，很明顯他的眼神在飄，因此退開投手丘，但這不代表釀酒人在偷暗號。不過耶利奇就在推特上嗆，「太超過了，沒有人在面對你時需要幫助吧！」而達比修有也在推特上回應，「我不是有說這不代表釀酒人偷暗號。」文末還有著哭臉表情。

達比修有今天在推特上表示，「昨天，有日本媒體報導一則肇事逃逸的新聞，不小心用我的照片，變成肇事逃逸（hit and run）的受害者。阿，現在我想起來了，昨天我確實是打帶跑（hit and run）的受害者。」幽默回應耶利奇。

Yesterday, the Japanese media accidentally used my picture in a news report about a hit and run incident where I was apparently the victim of the hit and run.

Ah..now that I think about it, I certainly was a victim of a hit and run yesterday.

.. pic.twitter.com/vxw9VSSsdK — ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） November 16, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法