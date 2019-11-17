12強》遭台灣隊痛擊 金廣鉉坦言受「美夢」影響

金廣鉉。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽成為各國好手在球探面前展示身手的好機會，但南韓王牌左投金廣鉉前役遭台灣隊痛擊後，赴美一事變得未知數，母隊SK飛龍母前也沒有表達支持。而金廣鉉想再次挑戰大聯盟的消息曝光，讓他坦言確實分心。

金廣鉉在12日複賽對台灣隊投3.1局被敲8安，失掉3分，南韓隊最後以0：7慘遭完封，更創下國際賽史上首度遭台灣隊完封的難堪紀錄。

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《韓聯社》報導，金廣鉉表示，「我真的沒什麼好說的。」他表示，「當（挑戰大聯盟的可能性）變成一個問題時，我感覺自己成了一個麻煩製造者，而且還在投手丘上搞砸了。」金廣鉉坦言，他現在身心都疲憊不堪。

南韓隊已經達成拿到東京奧運門票的目標，今天將和日本爭奪本屆12強賽冠軍。金廣鉉表示，自己必須要為決賽做準備，「不管我是否為先發，我都會在投手丘上全盡力以赴。」

現年31歲的金廣鉉曾在2014年想挑戰大聯盟，但最後和教士的合約沒有共識，因此留在韓職。2016年季後金廣鉉和SK飛龍簽下4年85億韓圓（約新台幣2.4億）的合約，若要挑戰大聯盟舞台，需獲得母隊同意，並透過入札制度赴美。

金廣鉉本季31場出賽中有30場先發，投出24場優質先發，戰績17勝6敗、防禦率2.51，單季吃下生涯次多的190.1局，賞出180次三振。

金廣鉉。（資料照，特派記者林正堃攝）

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