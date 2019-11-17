NBA》拉文狂飆36分無用 公牛遭籃網擊退

拉文今日攻下36分，全場最高。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥公牛今日做東迎戰布魯克林籃網，雙方開賽交替領先，直到比賽末段，分數都呈現拉鋸，公牛當家球星拉文（Zach LaVine）拿下全場最高36分，末節芝加哥大軍也祭出犯規戰術希望奪勝，但籃網牢牢把握住罰球機會，無力回天的公牛，終場以111:117敗下陣。

開賽不久公牛便陷入落後。籃網在J.哈里斯（Joe Harris）接連破網的帶領下，一度領先達13分。第一節結束仍以30:19居於優勢。不過第二節公牛開始大追分，單節拿下37分並且反超籃網，以56:50帶著領先進入下半場。

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籃網隊J.哈里斯在第一節有不錯發揮。（歐新社）

下半場雙方你來我往，分數差距始終僵持在6分內，雖然籃網一度追平，但第三節結束仍然是公牛領先，第四節公牛再次落後，但是差距不大。比賽剩下1分半時，公牛啟動犯規戰術，後衛拉文此時也發揮了本色，1分13秒內連得10分，還飆進兩顆三分球。最後9.5秒時馬卡南（Lauri Markkanen）投進3分讓分差只有3分差，能靠一球追平的距離。可惜籃網牢牢掌握住每次罰球機會，公牛的最後一波攻勢也無功而返。最終以111:117不敵籃網。

苦吞二連敗的公牛隊，拉文拿下36分全場最高，隊友馬卡南及W.卡特（Wendell Carter Jr.）則各有16分10籃板與18分14籃板的「雙十」成績。籃網隊最高分則是汀維迪（Spencer Dinwiddie）24分，J.哈里斯也有22分8助攻的表現，也終止近來的三連敗。

拉文在最後1分13秒連得10分。（美聯社）

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