NBA》中國男籃哭哭 「歐洲金童」確定領軍出征奧運資格賽

中國男籃在本屆自家舉辦的世界盃表現不佳，僅能透過明年24搶4的資格賽爭取奧運門票。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊在本屆自家舉辦的世界盃表現不佳，奧運門票也被伊朗搶先拿，只能參加明年6月的奧運資格賽，與其餘23支國家勁旅爭搶剩餘4張門票，不料稍早NBA獨行俠隊一哥「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）宣布將領歐洲強權搶下奧運門票的希望，恐怕變得更渺茫。

奧運資格賽將會有24支球隊參加，包括本屆世界盃排名最靠前的未獲得奧運門票的16支球隊，再加上歐洲、美洲、非洲、亞太區各出2支球隊。在2020年6月底舉行的奧運男籃資格賽上，這24支球隊將分為四個小組，每組六支球隊，每組第一名將獲得奧運「門票」。

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日前24支參加球隊名單正式出爐，（歐洲）克羅埃西亞、斯洛維尼亞、德國、捷克、希臘、義大利、立陶宛、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、土耳其；（美洲）巴西、加拿大、多明尼加、墨西哥、波多黎各、烏拉圭、委內瑞拉；（亞洲）中國、南韓、紐西蘭；（非洲）突尼西亞、安哥拉、塞內加爾。

而在歐洲球隊中最受矚目的就是籃球霸權斯洛維尼亞，雖他們今年在預賽墊底無緣參加世界盃，不過他們不僅是傳統強權之一，陣中最具標誌性的球員就是去年甫摘下新人王的獨行俠球星東契奇。

獨行俠球星東契奇宣布將領斯洛維尼亞出征奧運資格賽。（資料照，今日美國）

今年新球季開打後，二年級生東契奇表現依舊搶眼，近日他在接受《Eurohoops》訪問時表示，雖然自己的重心仍擺在幫助讀行俠奪冠上，不過他仍希望能為國家效力，「我的目標是幫助獨行俠打進季後賽，」東契奇說道也透露自己計劃將參加明年夏天的奧運資格賽，「同時我也會參加（奧運會資格賽），所以希望我們能夠奪下奧運門票。」

男籃奧運資格賽將在明年6月23日至28日登場。屆時，NBA球季應該已經結束，只要不受傷，東契奇絕對有時間能代表洛維尼亞參賽。

過去東契奇曾領隊攜手卓吉奇（Goran Dragic）參加2017歐錦賽，除了打敗有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐陣的希臘隊，連西班牙都被擊潰，最終就以全勝之姿奪下隊史首座歐錦賽冠軍，東契奇不僅入選最佳陣容，還一舉拿下MVP殊榮。

東契奇將有望再披國家隊戰袍。（資料照，美聯社）

2017歐錦賽東契奇在冠軍賽雖扭傷腳踝，不過他9戰表現亮眼，被視為斯洛維尼亞能奪冠的大功臣。（資料照，路透）

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