NBA》「字母哥」砍26分、抓13籃板 助公鹿大勝溜馬

公鹿「字母哥」亞德托昆波（右）砍下26、抓10籃板的雙十表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基公鹿今天客場面對印第安納溜馬，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出26分、13籃板的雙十表現，公鹿全場有5人得分上雙，終場以102：83獲勝。

公鹿第二節就把分差拉開到15分，半場打完以49：36領先。溜馬在第三節打完追至63：71，但末節公鹿攻勢再起，包含S.布朗（Sterling Brown）兩顆三分球在內，公鹿打出10：2攻勢擴大分差，一度領先到25分，最後就以19分之差贏球。

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公鹿球員表現方面，亞德托昆波全場17投10中，包含投進3顆三分，得到26分、抓13籃板，另有6次助攻。B.羅培茲（Brook Lopez）15分8籃板、賞5次火鍋。迪文森佐（Donte DiVincenzo）14分，S.布朗10分。

溜馬方面，傷癒歸隊的中鋒M.透納（Myles Turner）有16分、11籃板、賞4次火鍋的表現。華倫（T.J. Warren）15分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）11分14籃板，A.哈勒戴（Aaron Holiday）11分。

公鹿開季打出9勝3敗的佳績，此戰團隊投籃命中率有44.8％；溜馬受制對方防守影響，團隊投籃命中率僅32％，創下本季新低。溜馬目前戰績為7勝6敗。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（右）砍下26、抓10籃板的雙十表現。（美聯社）

公鹿B.羅培茲（右）15分8籃板、賞5次火鍋。（美聯社）

溜馬中鋒M.透納得到16分、11籃板。（美聯社）

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