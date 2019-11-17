NBA》東契奇決勝節解圍 獨行俠主場險勝暴龍

東契奇跳出得分守住勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰暴龍，招牌外線火力欠佳，比賽最後2分多鐘險遭翻盤，東契奇（Luka Doncic）跳出包辦最後6分，幫助獨行俠最終以110：102留住勝利，獨行俠先發5人全數得分上雙，東契奇26分全場最高。

此役兩隊互相拉鋸，三節打完獨行俠78：77領先，決勝節開打率先打出6：0攻勢，逐漸拉開比分，最後5分多鐘一度領先到14分，但暴龍頻在外線開火，終場前剩2分多鐘時，追到只剩2分落後，獨行俠由東契奇適時跳出解圍，先用拋投得手放進2分，隨後4罰俱中守住領先，幫助獨行俠驚險留下勝利。

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暴龍決勝節差點反撲得手。（美聯社）

獨行俠今天團隊外線命中率僅23.1％，射手小柯瑞（Seth Curry）投進全隊最多的3顆，此役15分6籃板5助攻表現全面，東契奇全場出手14次僅5中、外線5投1中，靠罰球19投15中獲全場最高26分，外帶15籃板7助攻2抄截，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）上場36分鐘，進帳20分15籃板，此役獨行俠先發5人得分都上雙，替補D.萊特（Delon Wright）8投6中貢獻15分。

暴龍得分集中在N.鮑威爾（Norman Powell）和范維利特（Fred VanVleet），N.鮑威爾個人外線8投6中，斬獲全場最多26分外帶6籃板，范維利特則拿到次高24分另有7助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）出手24次全隊最多，但只投進6球，此役拿到15分7籃板，暴龍全隊火力零星，僅4人得分上雙，主力羅利（Kyle Lowry）拇指骨折未癒，今日仍在場邊觀戰。

羅利拇指骨折未癒，繼續坐板凳觀戰。（美聯社）

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