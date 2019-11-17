NBA》哈登49分生擒灰狼 火箭七連勝緊追湖人（影音）

Harden （49 PTS） did his thing in the Rockets' win tonight! #OneMission pic.twitter.com/drmOJtresz — NBA TV （@NBATV） 2019年11月17日

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）續當得分機器，作客灰狼上半場就轟下30分，全場斬獲49分5籃板6助攻，個人連3場轟破40分，率火箭以125：105擊敗灰狼，衝出七連勝高潮，成為西部第二支10勝球隊，與龍頭湖人只剩0.5場勝差。

哈登前2戰在主場分別砍進47、44分，今天造訪灰狼主場繼續飆分，2節打完已經進帳30分，第3節火力略降，決勝節手感再度回溫，招牌後撤步三分球頻頻破網，最終以49分5籃板6助攻作收，上場39分鐘投進8顆三分球，個人連3場轟破40分。

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哈登本季第7次單場轟破40分。（資料照，USA TODAY Sports）

火箭球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天輪休，麥雷莫（Ben McLemore）先發貢獻全隊次高20分，小瑞佛斯（Austin Rivers）和克萊蒙斯（Chris Clemons）各拿19分，中鋒T.錢德勒（Tyson Chandler）先發得分掛蛋，哈特斯坦（Isaiah Hartenstein）替補上陣抓下16顆籃板。

灰狼得分王A.威金斯（Andrew Wiggins）連2場缺陣，湯斯（Karl-Anthony Towns）獨拿27分15籃板2抄截，萊曼（Jake Layman）拿到21分5籃板，J.提格（Jeff Teague）傳出全場最多12次助攻。然而灰狼在第3節尾聲被火箭打出8：0攻勢超前，決勝節一度落後20分，被火箭海放至比賽結束。

火箭成為西部第2支十勝球隊，與龍頭湖人只剩0.5場勝差。

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