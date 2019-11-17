網球》超新星7784淘汰費爸 年終賽與提姆單反爭冠

希臘超級新星西西帕斯再挫瑞士傳奇老將費德爾晉級。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕倫敦ATP年終總決賽4強激戰，被國內球迷暱稱為「7784」的希臘超級新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）強壓前浪，12個被破發點中化解11個，6：3、6：4再挫瑞士傳奇老將費德爾（ Roger Federer），「7784」首度搶下爭冠門票，壓軸對手為奧地利單反名將提姆（Dominic Thiem）。

費德爾不敵年輕小將。（路透）

年僅21歲的西西帕斯，今年初澳網大滿貫首度挑戰費爸就4盤勝出，之後雖遭老前輩修理2回，如今年終賽碰頭又贏球，對戰紀錄也改寫2勝2負，並繼2017年封王的保加利亞迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、亞軍比利時高芬（David Goffin）之後，榮膺首闖年終賽就一舉爭冠的史上第3人，「我從小看費德爾比賽，希望有一天能與他交手，如今再度美夢成真。從沒想過能站在這裡，這的確發生了，我保持冷靜沉著，沒在壓力下崩盤，為自己的表現感到驕傲。」

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西西帕斯擊敗費德爾。（法新社）

另場4強對決，26歲的提姆穩紮穩打，7：5、6：3淘汰了去年奪冠的德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev），提姆4度參賽首晉壓軸，對戰西西帕斯4勝2負稍佔上風，這也是2006年費爸單挑美國布雷克（James Blake）之後，賽史再度上演同樣單手反拍的雙雄爭霸。

26歲的提姆穩紮穩打晉級。（路透）

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