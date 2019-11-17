NBA》湖人擦亮防守招牌 匿名總管卻點出不安因素

「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人目前10勝2敗的戰績位居西部龍頭，除了在進攻端展現強大的得分能力外，高強度的防守也是重要關鍵，現階段湖人場均失分為100.6分，排名聯盟第三，其中「詹皇」詹姆斯（LeBron James）先前曾透露，本季在防守的表現有大幅進步，但有位匿名總管對詹姆斯能否維持高強度防守保持懷疑態度。

詹姆斯先前受訪時提到，本季防守進步的原因在於「健康」，相較上賽季被傷勢困擾影響表現，詹姆斯在休賽季找回速度、彈跳力，對於騁馳沙場16年的老將來說，在健康的狀態下打球，也幫助詹姆斯提升自己的防守能力。

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不過詹姆斯12月即將年滿35歲，不再是年輕的小夥子，因此有位匿名總管對《Bleacher Report 》記者Eric Pincus 表示，他懷疑詹姆斯能保持高強度防守多長時間，「詹姆斯每場比賽都展現高強度防守，但幾年下來他都沒這樣打過球，我懷疑他能維持多久？」但詹姆斯本季的強勢表現，這位總管也看在眼裡，「某些時候，詹姆斯的體力會像布萊恩（Kobe Bryant）一樣開始下滑，我不知道是什麼時候，但看起來似乎不是這個球季。」

詹姆斯先前曾表示，本季如果是健康的狀態，每場比賽都會盡量上場，但湖人現階段目標還是以進入季後賽為前提，因此在球隊戰績許可的情況下，球團也考慮讓詹姆斯輪休幾場球賽。

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