NBA》馬刺波總遭驅逐 鄧肯執教初體驗不敵拓荒者（影音）

鄧肯代班執教初體驗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天主場對拓荒者之戰，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）在第3節遭驅逐出場，由助教鄧肯（Tim Duncan）等人代班督軍，馬刺雖然追回上半場23分落後絕境，但最終仍以116：121不敵拓荒者。

陷入四連敗的馬刺，今天回到主場出賽，上半場被拓荒者血洗，首節就被對手轟下41分，一度落後多達23分，但馬刺在第2節苦苦追趕，上半場結束時追回個位數落後。第3節開打不到4分鐘，馬刺總教練帕波維奇走進場內抗議裁判沒響哨，領到本季首次驅逐出場。

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馬刺波總遭驅逐，由3位助教合力代班。（美聯社）

Pop got ejected, so Becky Hammon and Tim Duncan took over to coach the Spurs pic.twitter.com/QxgKLnifxA — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年11月17日

波總被趕出場後，馬刺助教鄧肯、Becky Hammon和Will Hardy組團代班執教，由鄧肯喊戰術並在場邊喊聲提點，結果馬刺頻頻拿分，不僅追平、甚至超前比分，3節打完反以96：90領先拓荒者。比賽進入決勝節，蓋伊（Rudy Gay）連續得分助馬刺拉開到15分領先，但拓荒者反攻得手，麥考倫（CJ McCollum）在終場前2分多鐘跳投得手，拓荒者追平。

比賽接著形成拉鋸戰，懷特塞德（Hassan Whiteside）在終場前37秒兩罰俱中，幫助拓荒者取得3分領先，里拉德（Damian Lillard）包辦拓荒者最後6分，馬刺在最後1分鐘僅3分進帳，最終仍被拓荒者帶走勝利，苦吞五連敗，鄧肯執教初體驗沒能贏球。

拓荒者麥考倫今天砍進6顆三分球，斬獲全場最高32分外帶6籃板7助攻，明星搭檔里拉德22分6籃板6助攻，雙槍表現全能，懷特塞德貢獻21分12籃板3阻攻。馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）今天拿到全隊最多30分外帶13籃板，還投進2顆三分球，佛比斯（Bryn Forbes）次高17分，德羅森（DeMar DeRozan）和蓋伊各拿16分。

鄧肯教練在場邊提點球員。（美聯社）

鄧肯執教初體驗輸球收場。（美聯社）

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