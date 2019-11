NBA》馬刺波總遭驅逐 鄧肯執教初體驗不敵拓荒者（影音）

鄧肯代班執教初體驗。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今天主場對拓荒者之戰,總教練帕波維奇(Gregg Popovich)在第3節遭驅逐出場,由助教鄧肯(Tim Duncan)等人代班督軍,馬刺雖然追回上半場23分落後絕境,但最終仍以116:121不敵拓荒者。

陷入四連敗的馬刺,今天回到主場出賽,上半場被拓荒者血洗,首節就被對手轟下41分,一度落後多達23分,但馬刺在第2節苦苦追趕,上半場結束時追回個位數落後。第3節開打不到4分鐘,馬刺總教練帕波維奇走進場內抗議裁判沒響哨,領到本季首次驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

馬刺波總遭驅逐,由3位助教合力代班。(美聯社)

Pop got ejected, so Becky Hammon and Tim Duncan took over to coach the Spurs pic.twitter.com/QxgKLnifxA