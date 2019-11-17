NBA》鵜鶘作客不敵熱火 次輪新秀飆分卻成最大驚奇（影音）

亞利桑大沃克（右）此役飆出27分，成鵜鶘最大亮點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季戰績不佳的鵜鶘今作客邁阿密，在傷兵滿營的劣勢下面對J.巴特勒（Jimmy Butler）領軍的熱火，最終以94：109吞敗，不過新秀亞利桑大沃克（Nickeil Alexander-Walker）卻打出生涯代表作，三分球9投6中，轟下全場最高27分，卻成鵜鶘隊最大亮點。

傷兵累累的鵜鶘，此役從開賽就遭熱火艾德巴約（Bam Adebayo）、努恩（Kendrick Nunn）攜手一路壓制，中間雖然一度靠著J.哈勒戴（Jrue Holiday）飆分追平，但熱火「士官長」J.巴特勒卻連拿5分，讓鵜鶘前三節打完仍雙位數落後給熱火。

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不過第4節場上卻風雲變色，鵜鶘隊吹起反攻號角，在外線頻頻轟炸籃框，新秀亞利桑大沃克更接連命中2顆三分，幫助鵜鶘一度將比分差追近，但最後熱火赫爾羅（Tyler Herro）先在中距出手命中，在逮中亞利桑大沃克傳球失誤機會，轉身後仰再命中，也澆熄鵜鶘最後的反攻氣燄，最終鵜鶘就以15分之差不敵熱火。

赫爾羅兩次出手命中，幫助球隊澆熄對手反攻氣燄。（美聯社）

此役鵜鶘在三少波爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）與英葛蘭（Brandon Ingram）缺席的情況下，新秀亞利桑大沃克飆分成亮點，今年選秀第二輪第17順位才被籃網挑中，亞利桑大沃克一球沒打就被交易去老鷹，一波多折後又來到鵜鶘，不過他此役伙力全開，上場30分鐘，18投10中，高效率轟下全場最高、也是目前生涯最高的27分，另有4籃板、3助攻。

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熱火此役則有6人得分上雙，努恩拿下全隊最高22分，艾德巴約得到18分、14個籃板，巴特勒也有16分、8籃板、13助攻進帳，D.羅賓森（Duncan Robinson）15分，歐利尼克（Kelly Olynyk）13分5籃板，最後替球隊鎖定勝利的赫爾羅則拿下12分5籃板。

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