NBA》甜瓜重返球場 拓荒者「雙槍」等不及了

「甜瓜」安東尼（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在與拓荒者簽下非保障底薪合約後，成功重返NBA賽場，但安東尼已經超過一年多的時間沒比賽，是否還保持明星球員的身手沒人能保證，不過對此拓荒者「雙槍」里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（C.J. McCollum）並不擔心，反而稱讚安東尼絕對能幫助球隊。

里拉德（左）。（資料照，美聯社）

麥考倫（右）。（資料照，美聯社）

安東尼上次在NBA出賽已經是去年11月9日，當時安東尼效力火箭，如今相隔一年多重返球場，里拉德並不擔心安東尼的身手，而是對他深具信心，「我們球隊目前有很多傷兵，我認為他的身材可以幫助球隊，他的投籃能力、單打能力，同時他擁有許多的經驗，也很會搶籃板。」里拉德在接受拓荒者隨隊記者Casey Holdahl採訪時表示。

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同時里拉德也強調，「安東尼是位好球員，不管他過去在火箭、雷霆待得如何，我不認為他適合這些球隊，我覺得他可以幫助我們，他是名人堂球員，仍保有一定的競爭力。」

此外，對安東尼讚譽有加的還有麥考倫，麥考倫對拓荒者隨隊記者Casey Holdahl提到，「他是老將，在聯盟有很長的時間，搶籃板就是他一上場就可以貢獻的，打擋拆的話，他也有很棒的中距離，也可以拉到外線投三分，我們會看到他如何融入球隊，我認為我們有很多方法來使用他。」

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