12強》昨被南韓打爆有玄機？ 日媒透露投手超狂戰法

南韓打線昨天得到8分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日韓戰昨在冠軍前哨戰共得18分猛敲26支安打，即便兩隊保留主力，形成打擊大亂鬥令不人意外，但這場消化比賽對兩隊都有不同意義，日本隊更拿來當作臨場測試對手打者的「實戰情蒐」。

日本隊投捕教練村田善則表示，這場比賽就是找尋哪個球種、哪個位置會出現哪些反應，希望能取得有利冠軍賽的材料，「大膽丟到對手打擊熱區、容易出棒的位置，如果因為這樣被打並不是太大的問題。」

請繼續往下閱讀...

先發投手岸孝之昨天投4局狂掉6分，被敲7支安打，其中他的變速球不停挨打，卻還是一直投變化球，平常不可能出現的配球模式在這天出現。

在消化比賽派出岸孝之，一度出現「浪費」的聲音。日媒指出，過去像是日本大賽第一戰刻意派出有控球能力的老將投手，然後拿情蒐數據實際測試打者，就是短期決勝負的戰略之一，岸孝之正是最適合的選項。

和岸孝之搭配的捕手會澤翼賽後也說，「我不能透露細節部分，不過先發的岸孝之有跟我說，『不要在意我，領導我就對了』。」隱約透露這場比賽要測試對手打者反應。

日本球迷也表示，昨天的配球幾乎都是從休息室執行，平常可以吊高球的地方，卻投外角直球和變化球，確實有收集數據讓他打的感覺，「南韓也刻意保留部分主力打者，藏了一手。」

日本隊。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法