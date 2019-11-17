NBA》3屆最佳第六人乏人問津 受訪怒嗆「莫名其妙」

3屆年度最佳第六人克勞佛德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3屆年度最佳第六人克勞佛德（Jamal Crawford）至今乏人問津，遲遲未能重返NBA，面臨沒有任何一支球隊青睞的處境，也讓克勞佛德感到不解，在受訪時怒嗆「莫名其妙」。

近日尚柏特（Iman Shumpert）與籃網簽下合約、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也受到拓荒者的青睞，唯獨克勞佛德還沒有被球隊相中，這點也一直困擾著他。

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力求重返NBA賽場的克勞佛德，在接受《NBA.com》記者Shaun Powell採訪時坦言，為何還沒有球隊找上他，「我知道我還有能力打球，我也沒做出違反聲譽的事，這讓我感到莫名其妙。」

克勞佛德表示，「身體上，我感覺比上賽季還要好，我的技巧也還在，我的狀況正好，我會耐心等待，希望有好的事情發生在我身上，我會為這個機會做好準備。」

現年39歲的克勞佛德，生涯擁有3屆年度最佳第六人的殊榮，進攻來說對克勞佛德絕對不成問題，各隊目前怯步的原因，可能在於無法得知39歲的克勞佛德防守能力會不會下滑？克勞佛德上賽季效力太陽，總計出賽64場，場均得到7.9分、3.6次助攻，曾在台灣時間今年4月10日與獨行俠一役豪取51分。

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