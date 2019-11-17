NBA》裁判報告出爐 「詹皇」致勝罰球竟是砂鍋大誤判...（影音）

湖人球星詹姆斯昨日對國王的致勝兩罰竟是裁判的驚天大誤判。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨日在主場以99：97力克國王奪下3連勝，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）不但演出霸氣顏扣，還克服軟手罰進致勝2分，不過根據聯盟今公布的裁判報告，最後5.5秒H.巴恩斯（Harrison Barnes）對詹皇的犯規竟是大誤判，所以原本詹皇根本沒有機會站上罰球線。

昨天湖人交手國王，兩隊從開賽就打得難分難解，直到讀秒階段才分出勝負，而在比賽結束前5.5秒，詹姆斯持球強行突破，H.巴恩斯貼上前防守，此時裁判響哨，認為巴恩斯防守犯規，國王隊雖然馬上提出不滿，但最後詹皇還是站上罰球線，兩罰俱中幫助湖人取得關鍵2分。

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不過今聯盟公布的裁判報告卻顯示，詹姆斯在突破進攻過程中，H.巴恩斯之前的防守動作，不但沒有跟詹皇有任何身體上的接觸，甚至還被對方揮肘打中下巴，證實這次的吹罰是一次明顯的誤判。

而巴恩斯在比賽最後2.3秒想突破上籃，卻遭湖人中鋒「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）麻辣鍋伺候，雖然有球迷懷疑A.戴維斯這次的防守有犯規嫌疑，不過裁判報告認為A.戴維斯在防守時手並沒有完全伸直，巴恩斯則是直接撞上他的胸口，因此「一眉哥」這次確實沒犯規。

不過昨天A.戴維斯最後送出的火鍋，裁判報告認為確實沒犯規。（USA TODAY Sports）

However, the previous play, where a defensive foul was called on Harrison Barnes defending a driving LeBron James was determined incorrect and should have been an offensive foul. "James extends his elbow into Barnes's chin before any contact is initiated by Barnes." pic.twitter.com/1i7fqjLAUx — Sean Cunningham （@SeanCunningham） November 16, 2019

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