NBA》葛拉漢橫空出世絕殺3分 黃蜂逆轉氣走尼克

黃蜂隊葛拉漢3分球絕殺尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂隊今做客紐約尼克，儘管大多數時間處於落後，但在第四節將比賽拖進拉鋸戰，並在最後2.8秒時靠著二年級生葛拉漢（Devonte' Graham）一記3分絕殺奪走勝利，拿下近期二連勝。

黃蜂隊第一節就陷入落後，但還是能咬住比分，首節結束只以20:23落後3分。第二節也大多維持在個位數分差。半場結束，黃蜂以47:55落後8分。儘管第三節前段一度落後達15分，但是黃蜂隊一點一滴的將分數追回，並靠著M.威廉斯（Marvin Williams）在當節最後連續得分，結束時黃蜂隊追到只剩一分差。

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黃蜂隊華盛頓灌籃。（美聯社）

第四節一開始葛拉漢先一記3分要回領先，但尼克隊在M.羅賓森（Mitchell Robinson）的活躍下，分數不但反超且逐漸拉開，但在剩下3分鐘時，黃蜂隊華盛頓（PJ Washington）以一記灌籃再次追回1分差，也由此吹起反攻號角。在尼克隊巴瑞特（R.J. Barrett）投進3分後，他立刻得分回敬。

黃蜂在比賽只剩6.2秒時擁有球權，球發進場內給到葛拉漢時只剩2.8秒，他接到後立刻跳起投進逆轉3分球，也幫助球隊拿下勝利。

葛拉漢今天拿下全場最高29分，另有4籃板及2助攻。尼克隊巴瑞特拿下22分5籃板，隊友M.羅賓森也有17分12籃板的「雙十」成績。

@Devonte4Graham （29 PTS） knocks down 9 threes, including the game-winner, to send the @hornets past NYK at MSG! #AllFly pic.twitter.com/rXdV52FPSO — NBA （@NBA） 2019年11月17日

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