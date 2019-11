NBA》葛拉漢橫空出世絕殺3分 黃蜂逆轉氣走尼克

黃蜂隊葛拉漢3分球絕殺尼克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕黃蜂隊今做客紐約尼克,儘管大多數時間處於落後,但在第四節將比賽拖進拉鋸戰,並在最後2.8秒時靠著二年級生葛拉漢(Devonte' Graham)一記3分絕殺奪走勝利,拿下近期二連勝。

黃蜂隊第一節就陷入落後,但還是能咬住比分,首節結束只以20:23落後3分。第二節也大多維持在個位數分差。半場結束,黃蜂以47:55落後8分。儘管第三節前段一度落後達15分,但是黃蜂隊一點一滴的將分數追回,並靠著M.威廉斯(Marvin Williams)在當節最後連續得分,結束時黃蜂隊追到只剩一分差。

黃蜂隊華盛頓灌籃。(美聯社)

第四節一開始葛拉漢先一記3分要回領先,但尼克隊在M.羅賓森(Mitchell Robinson)的活躍下,分數不但反超且逐漸拉開,但在剩下3分鐘時,黃蜂隊華盛頓(PJ Washington)以一記灌籃再次追回1分差,也由此吹起反攻號角。在尼克隊巴瑞特(R.J. Barrett)投進3分後,他立刻得分回敬。

黃蜂在比賽只剩6.2秒時擁有球權,球發進場內給到葛拉漢時只剩2.8秒,他接到後立刻跳起投進逆轉3分球,也幫助球隊拿下勝利。

葛拉漢今天拿下全場最高29分,另有4籃板及2助攻。尼克隊巴瑞特拿下22分5籃板,隊友M.羅賓森也有17分12籃板的「雙十」成績。

@Devonte4Graham (29 PTS) knocks down 9 threes, including the game-winner, to send the @hornets past NYK at MSG! #AllFly pic.twitter.com/rXdV52FPSO