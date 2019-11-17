12強》克拉克兩度追平、納瓦洛再見安 墨西哥驚險挺進奧運

墨西哥隊打進東京奧運。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕12強預賽起一路過關斬將的墨西哥隊，季軍戰和美國隊交手，也形成奧運資格爭奪戰，兩隊戰至延長賽突破僵局制，才分出勝負。墨西哥隊老將克拉克兩度幫助球隊追平、前阪神洋砲納瓦洛10局下擊出再見安打，幫助球隊3:2獲勝，拿下明年東京奧運門票，美國隊則只能明年初美洲盃資格賽再戰。

美國隊今天來勢洶洶，首局天使頭號大物新人阿德爾（Jordan Adell）就擊出陽春砲先馳得點，墨西哥隊雖靠著前中日龍洋砲克拉克（Matt Clark）敲安追平，但只半局時間，美國隊又靠著凡恩安打、老將克拉茲觸擊，達爾貝適時安打，又搶回領先。

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美國隊此次12強擁有海軍學院火球男宋恩、日職歐力士守護神迪克森兩大「勝利方程式」，今天宋恩提前在7局下兩出局時登板，投1.1局雖未飆三振但無失分。9局下美國隊推出迪克森，卻被首位打者克拉克擊出陽春砲追平，克拉克今天單場2打點，兩度幫墨西哥隊追平比數。

雙方進入突破僵局制，先攻的美國隊先利用觸擊短打推進跑者，造成二三壘有人，墨西哥隊選擇故意保送造成滿壘，墨西哥隊後援投手巴斯塔曼提連抓2個出局數，還送出1次三振，讓美國隊1分未得。

10局下輪到墨西哥隊進攻，美國隊仍由迪克森續投，墨西哥只要得分就贏球，也選擇先犧牲觸擊。二三壘有人狀況下，美國隊選擇故意保送，並換上左投席爾巴（Caleb Thielbar）面對左打納瓦洛，納瓦洛雖將球棒打斷，卻擊成中外野方向安打，成為致勝英雄。

墨西哥和美國預賽同組，當時在自家主場以8:2奪下勝利，複賽起也帶著1勝晉級，一路連勝的他們，最後兩場卻接連敗給日本和南韓，屈居季軍戰。另一方面，美國隊雖然複賽又敗給南韓和澳洲，但前天擊敗台灣，台灣隊昨又擊敗澳洲「相助」，讓他們反而有機會再次挑戰墨西哥，惜最後又敗給墨西哥。

墨西哥再見安氣走美國。（法新社）

墨西哥隊打進東京奧運。（法新社）

克拉克揮出追平轟。（法新社）

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