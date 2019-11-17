羽球》視小戴為偶像 大馬天才少女有望及時復出拚奧運

大馬天才少女吳堇溦有望復出拚奧運。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕19歲大馬女單天才少女吳堇溦，飽受胃病困擾從今年5月後就沒有再出賽，上個月中旬決定接受手術，動刀後原預計要4個月才能復出，不過意志堅強的吳堇溦竟已恢復訓練，盼在明年1、2月就能復出上場征戰。

吳堇溦15歲起連獲2屆世青賽冠軍，也是大馬備受看好的天才新星，過去更曾3次擊敗過中國女單二姐何冰嬌，而她的偶像正是台灣的球后戴資穎，然而她深受胃病困擾，已經好幾個月沒有比賽，還陷入參與11月東南亞運動會、還是明年東京奧運的兩難中。

請繼續往下閱讀...

大馬媒體指出，最後她確定接受腹部手術，也確定放棄在11月底在東南亞運動會拚衛冕，而醫生原判定她需要至少4個月才能復出，不過大馬天才少女頻著頑強的意至力恢復神速，動刀後僅1個月就已經開始訓練。

「剛開始的時候，我以為只是進行一個小手術，並不以為意，並且認為自己可以很快回到場上訓練以及比賽，手術後，我才能感受到那種痛楚，」吳堇溦在受訪時說道，「不過，現在我感覺好多了。連我的主治醫生都也沒料到我能恢復的那麼迅速。」

而2020年東京奧運參賽門票的奧運積分，將從4月29日起計算至明年4月26日，即使吳堇溦趕不上在明年1月復出，只要2月能順利重返球場，還是有足夠的比賽能讓她來賺取積分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法