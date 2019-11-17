NBA》不讓詹皇專美於前 字母哥驚天爆扣再送麻辣火鍋

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在與國王的比賽中，霸氣顏扣國王前鋒別利查（Nemanja Bjelica），引發球迷間的熱烈討論，不過公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）並沒有讓詹姆斯專美於前，在今日交手溜馬的比賽，也上演驚天爆扣。

GIANNIS WITH THE LEFT!



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公鹿此役交手溜馬，在第二節還剩10分28秒時，公鹿僅以5分差微幅領先，此時亞德托昆波面對山普森（JaKarr Sampson）的防守，毫不猶豫選擇切入，來到禁區時，面對中鋒畢塔奇（Goga Bitadze）的協防，亞德托昆波完全沒有閃避的意思，直接在兩人的防守之下飛身單手爆扣，與詹姆斯昨日的灌籃有異曲同工之妙。

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亞德托昆波除了在進攻端有精彩表現外，防守上的貢獻也不惶多讓，在溜馬的一次快攻中，直接賞給山普森一記麻辣火鍋，攻守兩端展現十足的MVP價值。

終場公鹿102：83大勝溜馬，亞德托昆波全場17投10中，攻下26分、13籃板，除了幫助球隊拿下3連勝，自己也連12場比賽繳出雙十成績。

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