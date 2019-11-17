香港賽》陳雨菲打退依瑟儂收本季第6冠 下週落後戴資穎剩210分

中國好手陳雨菲在香港賽摘冠。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的中國女將陳雨菲今與泰國依瑟儂在超級500系列香港羽球公開賽爭后，最終陳雨菲成功維持本季決賽百分百勝率，以21：18、13：21、21：13艱辛打敗依瑟儂，收下對戰4連勝及本季第6冠。

陳雨菲本季決賽勝率百分之百，斬獲全英公開賽、瑞士公開賽、澳洲公開賽、泰國公開賽及中國福州公開賽，單季5座冠軍為所有女將之最。她昨在4強鏖戰3局擊敗張蓓雯，至少能贏得亞軍，下週積分也確定會提升至9萬1065分，擠下奧原希望，站上世界排名第2，

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依瑟儂本季收下馬來西亞大師賽、印度公開賽冠軍，以及德國公開賽、泰國公開賽、南韓公開賽亞軍。她過去與陳雨菲對戰12次僅取2勝，近一次兩人過招則在上週福州公開賽由陳雨菲獲勝，並拉出對戰3連勝。

陳雨菲在首局一路領先並先馳得點，依瑟儂次局則成功扳回一城；雙方在決勝局過招，依瑟儂雖在一開始拿到5：2優勢，但陳雨菲在後段頻頻得分，最多還取得8分領先。

陳雨菲添得這座金盃，並能拿到冠軍積分9200分換掉原本最低7700分，下週積分小漲1500分達9萬2465分，落後戴資穎的9萬2675分剩210分，屆時她會在12月年終總決賽成為小戴保衛球后的頭號假想敵。

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