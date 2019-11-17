網球》李亞軒／吳芳嫺搶10逆轉勝 首獲海碩盃雙打冠軍

李亞軒/吳芳嫺擊敗柯科維妮奇/嘉可波薇茨拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋落幕，地主希望李亞軒／吳芳嫺韌性十足，歷經超級搶10激戰，終挾4：6、6：4、10：7大逆轉第2種子斯洛維尼亞嘉可波薇茨（Dalila Jakupovic）／蒙特內哥羅科維妮奇（Danka Kovinic ）， 李／吳大爆冷門4連勝、首度贏得雙打冠軍，賽後兩人一笑一哭，情緒格外激動，精彩演出也獲得現場觀眾熱情掌聲。

海碩盃頭一回合體的李亞軒／吳芳嫺，本屆連戰皆捷，挾著4強力退澳洲頭號種子羅迪歐諾娃（Arina Rodionova）／珊德絲（Storm Sanders）的餘威，決賽李／吳氣勢如虹，連破帶保2：0強勢開局，只是老經驗勁敵隨即回破追平，儘管她們第5局再度破發，取得4：3領先，但歐洲第2種子第8、10局雙破反撲，後來居上先馳得盤。

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次盤李／吳重整旗鼓，接連破發4：0強勢反撲，第6局雖遭對手回破連趕3局，台將組合及時保發止血，5：4聽牌時合力再保，硬是扳回一城。戰線拉進決勝搶10，雙方持續拉鋸纏鬥，李／吳從4：5連下3分，雖再被對方咬上，7：7僵持時李亞軒底線強抽發威，帶著前排吳芳嫺一口氣搶下最後關鍵3分，歷經1小時33分鐘苦戰攻頂。

這是台將相隔3年重返雙打決賽，更是2014年詹詠然／詹皓晴封后之後，東道主再度掄元，留下賽史第8座雙打冠軍，海碩集團總裁韓國福祭出重賞，東道主封后獎金5500美元（約16.8萬台幣）直接加倍，即李／吳不必平分獎金。

李亞軒/吳芳嫺拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

李亞軒/吳芳嫺拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍，李亞軒高聲歡呼，吳芳嫺則是留下開心的淚水。（記者陳志曲攝）

吳芳嫺親友團自製加油版在場邊加油。（記者陳志曲攝）

李亞軒/吳芳嫺拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

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