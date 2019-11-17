歐都納「無痕山林」12週年 近20萬人參與

歐都納董事長在台中帶領3000位山友一起換氣換健康。（歐都納提供）

〔體育中心／綜合報導〕歐都納無痕山林全民親山日舉辦至今邁入第十二周年，也是七頂峰完攀十周年，雙重盛典就在2019同時引爆！今年為紀念歐都納完攀世界七頂峰，也特別從3大主場今年擴大為七路同登，創造全台最大型的登山健行盛事。歐都納無痕山林日11月17日以『一起親山 七路同登』為主題，於全省台北南港山、台中三汀山、彰化橫山、高雄壽山、新北和美山、桃園石門山和台南市大棟（凍）七地同步齊走，近二萬人參與無痕山林活動。

歐都納推廣無痕山林理念餘遺力，也帶領山友走進山林體驗健行的樂趣，今年邁入第十二周年，累積十二年締造超過20萬人的參與，所有山友歷年總登山健行高度達9700萬公尺，逾11,000座聖母峰，同時也相當於192,000座101大樓高度。今年歐都納以『一起親山 七路同登』為主題，特別規劃全台共七條路線，四大主場於台北南港山、台中三汀山、彰化橫山、高雄壽山，其他新北和美山、桃園石門山和台南市大棟（凍）做為登山健行路線。為紀念活動十二周年紀念，特別邀請十二歲學童擔任親山大使，希望透過無痕山林的宣導，從小教育生態環境保育觀念及無痕山林理念，以行動守護及維持山林的美好。

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「歐都納世界七大洲最高峰攀登隊」耗費34個月，結合來自台灣社會各方資源，終於成功登上第七座世界最高峰的聖母峰，成為台灣首支完攀世界七大洲最高峰的攀登隊，寫下多項世界與台灣第一的紀錄，讓台灣國旗站上世界之巔，也讓世界看到台灣！今年無痕山林-全民親山日活動為歡慶七頂峰完攀十年，有別去年活動的三大主場，今年更躍進為「四大主場、七條路線」七縣市同步舉辦，除突顯歐都納在創造台灣紀錄及海外攀登成就時，仍不忘守護台灣這個美麗之島山林的永續。

除了舉辦無痕山林活動，歐都納為了啟發全民登山的樂趣，自2011年啟動「玩登小百岳」活動，至2018年12月31日止有740人達到50座小百岳認證、422人已完登100座小百岳，目前已超過83,000認證人數，是台灣最熱門的登山認證活動。從「無痕山林健行」到「玩登小百岳」歐都納在做的就是培養台灣民眾貼近生活的山林教育，種下愛山護山的種子，全家一起追求健康樂趣的休閒活動。

台灣每年十月到隔年三月為空汙最嚴重季節，但氣溫反而是最適合戶外運動者，空污及PM2.5讓熱愛戶外的民眾真的陷入二難，其實這個時候最好的運動選擇就是登山健行。活動當天主辦單位在台北永春高中實測空氣品質為20~30普通級，但進入南港山200多公尺空品馬上變為2~3的良好級，差異立刻見高下。歐都納董事長程鯤表示：為紀念無痕山林12周除了為大家準備了12萬元的大獎，但一定比不上讓大家到山林換氣換健康來得寶貴，讓我們一起多登山多健康。

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