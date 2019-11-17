MLB》美媒評近年最划算簽約 陳偉殷、朗神榜上有名

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者Will Leitch近日整理了他認為近年來大聯盟球團簽下最划算的合約，在所有30隊的優質簽約中，我國好手陳偉殷、日本好手鈴木一朗、松井秀喜，皆成為這份名單中的球員之一。



記者Will Leitch認為，陳偉殷在2012年與金鶯簽下3年1130萬美元的這紙合約十分超值，他在金鶯的前三年繳出35勝24敗的成績，最終讓金鶯球團選擇執行第四年的合約權，該年他也繳出11勝8敗，防禦率3.34的好表現，榮登Leitch心中金鶯近年的第一名。

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在洋基隊方面，記者認為是曾為洋基拿下2009年世界大賽冠軍和世界大賽MVP的日本名將松井秀喜，這三年價值2100萬美元的合約為洋基帶來了70發全壘打，同時兩度入選明星賽，是球隊當時重要的外野戰力。



至於水手隊，他則是選擇了旅日傳奇鈴木一朗，當時他與水手簽下3年1400萬美元的合約，開始了他的傳奇生涯，後來完成了無數過人成就，第一年就包辦MVP和新人王。

完整名單如下:https://www.mlb.com/news/one-great-free-agent-signing-for-each-mlb-team

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