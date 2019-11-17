12強Live》山田哲人3分砲炸裂 日本4：3南韓

第二局

2上，日本隊換上高橋禮接替山口俊投球，一上來就解決閔炳憲和許敬民，雖然保送了金相豎，但仍讓李政厚敲出一壘平飛球出局。

2下，會澤翼獲得四壞球保送，菊池涼介敲安，山田哲人敲出左外野3分砲，日本以4：3超前。

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第一局

1上，南韓開路先鋒李政厚獲得四壞球保送，金河成從日本隊先發投手山口俊手中敲出左外野2分砲，南韓隊先馳得點，金賢洙再敲出右外野陽春彈，南韓以3：0領先。

金河成敲出2分砲。（特派記者林正堃）

金河成。（特派記者林正堃）

金賢洙敲出陽春砲。（特派記者林正堃）

山口俊。（特派記者林正堃）

山口俊。（特派記者林正堃）

1下，坂本勇人獲得四壞球保送，鈴木誠也擊出左外野直擊全壘打牆的二壘安打，日本隊追回1分。

鈴木誠也二壘安打。（特派記者林正堃）

賽前報導

日本昨以10：8苦勝南韓，奪下超級循環賽第一，兩隊今晚派出本季日韓職強投代表山口俊、梁玹種，繼續在東京巨蛋真劍對決，問鼎2019年世界棒球12強賽冠軍金盃。

兩隊先發陣容

南韓隊先發打序

1.李政厚 中外野

2.金河成 游擊

3.金宰煥 指定打擊

4.朴炳鎬 一壘

5.金賢洙 左外野

6.梁義智 捕手

7.閔炳憲 右外野

8.許敬民 三壘

9.金相豎 二壘

先發投手：梁玹種

日本隊先發打序

1.山田哲人 一壘

2.坂本勇人 游擊

3.丸佳浩 中外野

4.鈴木誠也 右外野

5.浅村栄斗 指定打擊

6.外崎修汰 三壘

7.近藤健介 左外野

8.會澤翼 捕手

9.菊池涼介 二壘

先發投手：山口俊

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