12強》這屆12強投手為何這麼強？王建民揭密

王建民受訪暢談此次擔任牛棚教練的經驗。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕第一次加入國家隊教練團，王建民就將牛棚教練角色扮演得很稱職，他認為這次投手群之所以那麼好？關鍵就在於凝聚力。

「這次的投手群，他們就是每個人，像是變成一個團隊、凝聚在一起。」王建民表示投手群的感情很好，彼此會互相打氣、加油，「上場的時候，就知道後面還有人幫你。」

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王建民還說，投手表現好也會互相感染，心想：「你已經投得那麼辛苦，我一定要幫你壓下來。」此外，在牛棚裡像陳鴻文等比較年長的選手，也會帶著年輕人講話、開玩笑，幫助他們放鬆心情。

第一次擔任國家隊教練，建仔表示自己的主要工作就是幫助球員建設心理的東西，「告訴他們，站在投手丘上就是要有強烈的慾望去壓制對手。」

林凱威在面對澳洲之戰挨轟後很自責。（特派記者林正堃攝）

一旦投手失分退場，建仔也會幫忙開導，像林凱威在對澳洲之戰挨轟下場很自責，「我就對他說，一樣保持心情，去外面幫他們加油，他們一定會幫你打回分數。」對建仔來說，當教練並不簡單，但他從過往「王牌」身分退下，全力輔助球員成為場上的「王牌」。

王建民受訪暢談此次擔任牛棚教練的經驗。（特派記者林正堃攝）

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