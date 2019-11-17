ABL》林志傑關鍵「三分打」白搭 富邦勇士1分之差不敵大馬猛龍

林志傑此役攻下14分。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台北富邦勇士今日在和平籃球館迎來主場第2戰，吸引逾6千名觀眾入場助陣，勇士一度坐擁雙位數領先，卻在下半場浪費光並陷入苦戰，最終就以90：91敗給來訪的馬來西亞猛龍，無緣主場2連勝。

猛龍在2016年奪ABL冠軍，近3季都無緣季後賽，本季欲捲土重來，陣中3洋將換新面孔，有上季效力寶島夢想家的阿提諾（Will Artino）及戴維斯（Cade Davis）、貝爾（Amir Bell），並找打過美國NCAA一級的混血球員萊皮切夫（Simeon Lepichev）入隊。

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勇士首節初期陷入小幅落後，但靠犀利反快攻逐步追回並從11：12落後，以一波9：0猛攻取得領先，首節握有27：20優勢，但次節猛龍靠著貝爾強攻及戴維斯、刁振傑兩顆三分球打出一波12：5攻勢，而勇士兩節仍保有49：48領先。

布拉。（記者簡榮豐攝）

易籃後，戰局風雲變色，猛龍第三節最多10分領先，使地主勇士在後苦苦追趕。勇士末節一上場就靠林志傑快攻上籃及梅奧進帳5分，聯手收下7分把戰局扳平，而猛龍完全靠3洋將聯手撐場面，但勇士林志傑絲毫不想放棄在31.77秒完成「三分打」，可惜最後無法守住猛龍，無緣逆轉。

猛龍阿提諾攻下25分、貝爾挹注21分、戴維斯斬獲23分，3人佔據全隊逾60％分數，完全靠洋將打天下。至於勇士無緣在主場奪2連勝，梅奧奮力攻下全隊最多23分、賈西亞16分、布拉15分、林志傑14分、曾文鼎7分。

梅奧。（記者簡榮豐攝）

蔡文誠。（記者簡榮豐攝）

賈西亞。（記者簡榮豐攝）

富邦勇士手環。（記者簡榮豐攝）

歌手黃明志演唱。（記者簡榮豐攝）。（記者簡榮豐攝）

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