12強》復健兩年最難熬 江少慶說還好有振昌

江少慶很感謝復健時李振昌的幫忙。（特派記者林正堃攝）



〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕旅美8年，江少慶一直苦等不到升上大聯盟的機會，回首小聯盟生涯，他認為一開始復健那兩年最難熬，「還好有振昌。」

2011年一同赴日參加亞青賽的隊友包括林子偉、胡智為和曾仁和，都已上過大聯盟，26歲的江少慶從2012年起一直待在印地安人體系卻沒有機會，今年季後成為自由球員。但他仍有「美」夢，也謝謝一路貴人幫忙。

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李振昌。（資料照，記者羅志朋攝）

尤其復健時遇到賢拜李振昌幫忙，「振昌對我來說是很大的轉捩點，當初是野手出去，振昌教會我很多，像是如何照顧自己、投手的觀念啊，如何對付打者等等。」江少慶說在復健時很需要人幫忙，也需要人聊天，還好有李振昌的幫忙。33歲的李振昌已返回中職發展，和江少慶都在2012年季中動Tommy John韌帶置換手術。

江少慶對於訓練很有自己想法，他除了向李振昌請益，過去也曾特別找曹錦輝學了幾個月，「我喜歡這樣子嘛，有一年跟著振昌一起練，下一年去小郭賢拜那邊練，下一年又去錦輝賢拜那邊，把他們的經驗都蒐集起來。」江少慶認為這樣看到的眼界才會廣，這次在12強也跟著王建民學習，「每個人不一樣，把適合自己的留下來。」

江少慶。（特派記者林正堃攝）



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