網球》流鼻血當眾哭泣 海碩封后吳芳嫺情緒釋放

台灣雙打選手李亞軒（右）/吳芳嫺（左）拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍，李亞軒高聲歡呼，吳芳嫺則是留下開心的淚水。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋落幕，地主希望大逆轉留下雙打后冠，24歲學姐李亞軒笑開懷，反觀芳齡20的吳芳嫺眼淚卻奪眶而出，一度哭紅臉的她笑著解釋：「我容易緊張啦，比賽時還一度流鼻血，贏球後壓力釋放，才控制不住情緒。」

吳芳嫺坦承太想贏球，想到爭冠就徹夜難眠，「出場看到這麼多人『我都驚呆了』，雖然觀眾熱情加油，但好像聽不太到。」開賽率先破發後，她突然打得綁手綁腳，甚至出現多次失誤，還好在學姊李亞軒帶領下，合力回穩打下別具意義的冠軍，害羞的吳芳嫺說：「記得上次比賽中流鼻血，還是12、3歲時，這次我本來在擦汗，沒想到鼻血就噴出來，只好先用手擋住並跟裁判喊暫停。」

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台灣雙打選手李亞軒（左）/吳芳嫺（右）兩人在場上相互提醒鼓勵。（記者陳志曲攝）

個性爽朗的李亞軒，則笑說當時「看傻了...」，尤其關鍵時刻吳芳嫺緊張兮兮，好像快呼吸不到空氣，「所以我一直鼓勵她，先用力轟，打出去也沒關係，先把狀態打出來，不要那種『怕怕』的失誤，不然輸了又要遺憾幾球沒打好，真的不值得。」

從日本ITF賽事冠軍，到WTA挑戰賽的海碩盃封后，吳芳嫺與李亞軒前後排合作無間，下個目標瞄準澳網外卡戰，盼能延續連勝氣勢，搶下明年第一項大滿貫門票，期許不再怯場的吳芳嫺說：「我最大願望就是拚四大賽，希望明年能夠圓夢。」

台灣雙打選手李亞軒（左）/吳芳嫺（右）兩人在場上相互提醒鼓勵。（記者陳志曲攝）

台灣雙打選手李亞軒（前）/吳芳嫺（後）。（記者陳志曲攝）

台灣雙打選手李亞軒（右）/吳芳嫺（左）拿下台北海碩網球公開賽雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

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