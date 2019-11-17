12強》日本6投完美封鎖南韓 相隔10年再奪世界冠軍

日本擊敗南韓拿下2019年第二屆世界棒球12強冠軍。（圖取自WBSC推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊今靠山田哲人在2局下轟出逆轉3分砲，加上牛棚總動員成功壓制南韓打線，終場以5：3勇奪2019年第二屆世界棒球12強冠軍，也奪回相隔10年的世界冠軍頭銜。

從預賽就不穩的日本隊頭號先發山口俊，今在冠軍賽狀況不見好轉，首局就被金河成、金賢洙挨雙轟，投1局失掉3分就退場。

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山口俊。（特派記者林正堃攝）





南韓首局就攻3大局，王牌左投梁玹種卻不夠花，1局下也被鈴木誠也敲適時安打掉1分，2局下，開路先鋒山田哲人更是轟出3分砲，一棒逆轉戰局。

梁玹種僅投3局，被敲4安，另有3次保送，掉4分退場，迫使勝利組投手李映河提前上陣，雖然守住2局，下任投手曹尚佑卻在7局下被坂本勇人敲二壘打，隨後淺村榮斗再敲適時安打，多添1分保險。

山田哲人敲出逆轉3分砲。（特派記者林正堃攝）



梁玹種。（特派記者林正堃攝）

日本隊賽前就下令牛棚總動員，並表明不會讓投手投長局數，山口俊退場後，高橋禮、田口麗斗、中川皓太成功守住前6局，7局起啟動勝利方程式，甲斐野央、山本由伸和山崎康晃聯手封鎖南韓打線。

日本4年前於四強賽輸南韓，只能爭取第3，今年復仇成功，在本屆12強總共打8場比賽，僅在12日輸給美國，以對戰南韓2連勝的結果，奪下2009年經典賽以來、相隔10年的世界冠軍頭銜。

世界12強最終名次：

1 日本（保送奧運門票）

2 南韓（奧運門票）

3 墨西哥（奧運門票）

4 美國

5 台灣

6 澳洲

7 多明尼加

8 加拿大

9 委內瑞拉

10 古巴

11 波多黎各

12 荷蘭

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