藤球》台灣藍、白軍團迎敵 伊拉克來台揭開神秘面紗

2019臺灣國際藤球邀請賽將於11月18至21日在臺北體育館開打。（大會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「2019臺灣國際藤球邀請賽」將於11月18至21日在臺北體育館4樓舉行，這是國內首度以臺灣為名舉辦的國際藤球邀請賽，屆時包括泰國、緬甸、越南、日本、伊拉克、蒙古等6國參賽，搭配地主派出台灣藍、白迎戰，希望透過難得的國際邀請賽，提升國內好手的實力。

首度舉辦的臺灣國際藤球邀請賽共有8隊參賽，先進行二人賽，再進行三人賽，預賽分為兩組，各組前兩名晉級準決賽，並進行抽籤，抽到同組不重抽。

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泰國是公認實力最強的隊伍，過去在亞運共進帳最多26金，將派出俱樂部強隊參賽；緬甸則派出國家隊，越南也是東南亞勁旅，日本去年雅加達亞運也獲1銀1銅，三隊皆有機會與泰國力拚爭冠。

地主台灣隊派出藍、白兩隊迎戰強敵，藍隊以屏東佳冬系統為班底，由方瑞照、李信嶸、王昶穎、羅上祐與陶秉業組成，其中4名選手來自藤球發展重鎮嘉南藥理大學，選手都從國中階段開始藤球生涯，是臺灣扎根基層的成果。

白隊則由今年桃園全運會示範賽金牌臺北市為班底，成員包括詹宇庭、詹宇峰、鄧聲和、陳冠宇與李柏汶，師徒組合，實力強勁。

伊拉克與蒙古則是藤球發展才剛開始萌芽的國家，值得一提的是，伊拉克儘管國內局勢混亂，仍積極參與臺灣國際藤球邀請賽，正是展現該國對於藤球發展的重視，以及臺灣舉辦國際賽的強大吸引力。

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