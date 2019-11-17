ABL》花錢打造主場值得！ 富邦勇士兩天主場收入近800萬

富邦勇士在主場兩戰票房表現出色，共吸引逾1萬3千人入場。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士在主場兩戰票房表現出色，共吸引逾1萬3千人入場，尤其球迷都懂得用「噓聲」招呼客隊及質疑裁判哨音，完美營造主場氣氛，而兩戰狂吸近800萬台幣，勇士領隊蔡承儒認為花錢經營主場絕對值得。

勇士用心經營主場，設立場邊遊戲體驗、擺放電子LED看板及開場光雕秀等，今日邀請歌手黃明志到場開唱，讓不少球迷甘願買單，初估首週主場兩戰票房收入至少650萬。

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勇士週邊商品收入近120萬元，「野獸」林志傑成為人氣王，球團準備其專屬200件球衣及250條應援毛巾，全被掃購一空。領隊蔡承儒透露，週邊商品數量是以過往歷史紀錄做準備，結果銷售超乎預期，下次主場比賽會準備更多貨源，不讓球迷空手而歸。

至於首日入場動線安排不佳，不少球迷在外排隊就耗費不少時間，成為美中不足之處，今日球團已做改善，入場比首日順暢許多。蔡承儒強調會持續改進，要給球迷最佳觀賽品質並感受到球團的用心。

勇士主場限定球衣燙印服務。（記者簡榮豐攝）

周邊販售富邦勇士球衣等商品。（記者簡榮豐攝）

周邊販售富邦勇士球衣等商品。（記者簡榮豐攝）

球場上LED燈看板。（記者簡榮豐攝）

場上觀眾富邦勇士手環。（記者簡榮豐攝）

歌手黃明志演唱。（記者簡榮豐攝）



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