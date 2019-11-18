NBA》甜瓜加盟拓荒者 曝波特蘭總管這句話打動他

等了整整一年，安東尼終於盼到拓荒者一紙合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）上季和休士頓火箭分道揚鑣後，已經將近1年無球可打，近日終於傳出將以底薪加盟拓荒者，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，其實過去拓荒者就有2度想網羅安東尼，而讓「甜瓜」加入的原因竟是因為拓荒者總管的一句話。

10屆全明星「甜瓜」安東尼生涯前16個球季場均得分都在20分以上，但無論在雷霆或火箭皆無法融入球隊，成績也大幅下滑，上季轉戰火箭，只打10場就被裁掉，只能苦等重返NBA機會，本周終於盼來回音。

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沃納洛斯基在報導中表示，拓荒者的總管奧斯（Neil Olshey）曾經兩度嘗試爭甜瓜加盟，分別是他在尼克隊和雷霆隊成為自由球員時，「沃神」也透露，在即將與安東尼簽約前，奧斯曾向這位老將霸氣地表示：「你需要我們，我們也需要你。」

對於這位已經超過一年無球可打的老將來說，這位NBA過去最棒的得分球員最需要有人再次信任他。最後甜瓜點頭跟拓荒者簽下1年非保證合約，待他跑完體檢程序，就能與拓荒者完成簽約，最快在台灣時間下週三對鵜鶘就有機會亮相。

拓荒者近年連續六度進入西部季後賽，不過最後卻都鎩羽而歸，在Z.柯林斯（Zach Collins）、諾基奇（Jusuf Nurkic）都因傷缺席，P.加索（Pau Gasol）歸期也未定的形況下，僅靠「後場雙槍」里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）實在難以撐起球隊戰力，拓荒者開季迄今僅4勝8敗，暫居西部第13名。

而波特蘭大軍的板凳貢獻度每場僅能貢獻29.1分，在全聯盟30隊中排倒數第4，因此拓荒者也期盼有了安東尼的加盟，能夠提升替補火力。

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