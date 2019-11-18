ATP年終賽》41年來第一人！希臘新星逆轉提姆奪冠寫歷史

齊齊帕斯勇奪年終賽冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕倫敦ATP年終賽冠軍出爐，21歲的希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）經歷2個半小時的激戰，最終以6：7 （6）、 6：2、7：6（4）力退奧地利名將提姆（Dominic Thiem），除成為繼2001年後「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）後最年輕的冠軍得主，也是繼名人堂球星麥肯羅（John McEnroe）後，41年來第一位初次參賽就能奪冠的球員。

提姆。（路透）

強勢竄起的超新星齊齊帕斯3年前的年終賽還曾經是此役對手提姆的陪練員，在去年勇奪ATP新生代年終賽冠軍後，今年年終賽更一路過關斬將、在四強賽力挫瑞士天王費德爾（Roger Federer），成為史上第三位首次參賽就闖決賽的菜鳥，在這場兩位單反好手的對決中，齊齊帕斯展現大將之風、穩紮穩打，16次非受迫失誤整整比對手少了24個，且在2、3盤一共繳出了20記致勝球、只有4次失誤，是能夠逆轉的關鍵。

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「過程就像雲霄飛車，能夠捧著獎盃真是太棒了，」奪冠後齊齊帕斯說道，「這就是美夢成真，能夠以這樣結束比賽真是太棒了，在比賽的某幾分時我非常緊張，但我試著忘記自己的感受，然後在非常關鍵的決勝局中保持衝勁，內心裡的奮戰精神一直推動著我，讓我最後能得到這樣的結果。」

兩人賽後擁抱。（路透）

齊齊帕斯勇奪年終賽冠軍。（路透）

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