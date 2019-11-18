NBA》「追夢綠」今改打控球！墊底勇士變陣求奇蹟

勇士2屆全明星前鋒「追夢綠」D.格林，今將扛起控球重責。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕飽受傷病困擾的勇士，開季表現不佳，以2勝11負排在全聯盟墊底，日前在和塞爾提克比賽中，不幸又折損後衛D.羅素（D'Angelo Russell），今日作客鵜鶘，勇士能用之將僅有9人，賽前美媒也曝明星前鋒D.格林（Draymond Green）今將擔任控球後衛，希望變陣能帶來贏球奇蹟。

對上同樣也是傷兵累累的鵜鶘，勇士今由D.格林、G.羅賓森（Glenn Robinson III）、帕斯卡爾（Eric Paschall）、柏克斯（Alec Burks）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）先發，而由於陣中後衛短缺，美媒也爆料，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）計劃此役將由兩屆全明星格林來擔任控球後衛。

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Draymond Green will start at Point Guard tonight for the Warriors, per @anthonyVslater



Now that will be interesting — Hoop Central （@TheHoopCentral） November 17, 2019

柯爾認為，D.格林一直都是聯盟中進攻組織能力最好的前鋒之一，過去在勇士王朝他也總是扮演進攻組織的角色，在陣中後衛紛紛因傷缺陣後，格林也獲得了更奪持球機會，昨在練球時格林也展現出自己在場上的領導能力，練習結束後柯爾甚至就直接開始叫他控球後衛。

自從一哥柯瑞10月31日左手骨折，至少缺席3個月後，新補進的明星後衛D.羅素就成勇士頭號得分點，場均拿下24.3分、6.7助攻及3.6籃板，然而好景不常，羅素在對綠衫軍的比賽中又不慎傷到腳踝，至少得缺席兩周，5年3冠的昔日NBA霸主面臨無人可用的窘境，苦吞6連敗的勇士，目前只能盼望變陣能真的帶來奇蹟。

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