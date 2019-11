NBA》「追夢綠」今改打控球！墊底勇士變陣求奇蹟

勇士2屆全明星前鋒「追夢綠」D.格林,今將扛起控球重責。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕飽受傷病困擾的勇士,開季表現不佳,以2勝11負排在全聯盟墊底,日前在和塞爾提克比賽中,不幸又折損後衛D.羅素(D'Angelo Russell),今日作客鵜鶘,勇士能用之將僅有9人,賽前美媒也曝明星前鋒D.格林(Draymond Green)今將擔任控球後衛,希望變陣能帶來贏球奇蹟。

對上同樣也是傷兵累累的鵜鶘,勇士今由D.格林、G.羅賓森(Glenn Robinson III)、帕斯卡爾(Eric Paschall)、柏克斯(Alec Burks)、考利斯坦(Willie Cauley-Stein)先發,而由於陣中後衛短缺,美媒也爆料,勇士主帥柯爾(Steve Kerr)計劃此役將由兩屆全明星格林來擔任控球後衛。

Draymond Green will start at Point Guard tonight for the Warriors, per @anthonyVslater



Now that will be interesting