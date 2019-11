羽球》無視中國網友崩潰 BWF撰文盛讚挺港李卓耀「地主英雄」

23歲的香港男單好手李卓耀連斬多名男單好手奪冠,成為實至名歸的地主英雄。(圖片取自世羽聯官網)

〔體育中心/綜合報導〕23歲的香港男單好手李卓耀,昨在超級500系列香港公開賽,一路過關斬奪冠,上演黑馬驚奇,成為香港一哥伍家朗之後,第2位在香港站奪冠的地主球員,日前他在比賽中高舉挺港的「51手勢」遭中國網友群起圍剿,還要求世羽聯將之禁賽,而世羽聯不但沒有理會這些不理性的建議,還撰文盛讚李卓耀是「地主英雄」。

世界排名第27的李卓耀,在上屆香港賽就殺進四強,不過最後卻不敵日本西本拳太,今年他雖然遞補出賽,從首輪就連斬石宇奇、安賽龍和斯里坎特等多名男單好手,冠軍賽再戲劇化逆轉世界排名第8的印尼好手金廷奪冠,也如願替香港人爭了一口氣。

請繼續往下閱讀...

李卓耀擊敗金廷,成為香港一哥伍家朗之後,第2位在香港站奪冠的地主球員。(圖片取自世羽聯官網)

而李卓耀曾在贏球後高舉「51手勢」表態挺港反送中運動,勇於表態力挺港,道德勇氣贏得港人尊敬,不過他高調挺港,卻也引來許多的中國網友一片謾罵,還有不理性的中國球迷寫信要求世羽聯將他禁賽。

不過世羽聯不但沒有理會這些不理性的中國網友,還在官網以「『地主英雄』李卓耀香港公開賽封王」為題,稱讚這位23歲的地主好手,竟在短短一年間,讓實力大幅提升,還接連擊敗包括中國奧運奪金希望的石宇奇在內的多家好手,認為他優異的表現也讓主辦家鄉香港沾光,絕對是實至名歸的「地主英雄」。

Highlights | In an all-consuming final Hong Kong’s Lee Cheuk Yiu wins his first ever HSBC BWF World Tour title on home soil #HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/NM59WFUMUh