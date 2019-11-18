羽球》無視中國網友崩潰 BWF撰文盛讚挺港李卓耀「地主英雄」

23歲的香港男單好手李卓耀連斬多名男單好手奪冠，成為實至名歸的地主英雄。（圖片取自世羽聯官網）

〔體育中心／綜合報導〕23歲的香港男單好手李卓耀，昨在超級500系列香港公開賽，一路過關斬奪冠，上演黑馬驚奇，成為香港一哥伍家朗之後，第2位在香港站奪冠的地主球員，日前他在比賽中高舉挺港的「51手勢」遭中國網友群起圍剿，還要求世羽聯將之禁賽，而世羽聯不但沒有理會這些不理性的建議，還撰文盛讚李卓耀是「地主英雄」。

世界排名第27的李卓耀，在上屆香港賽就殺進四強，不過最後卻不敵日本西本拳太，今年他雖然遞補出賽，從首輪就連斬石宇奇、安賽龍和斯里坎特等多名男單好手，冠軍賽再戲劇化逆轉世界排名第8的印尼好手金廷奪冠，也如願替香港人爭了一口氣。

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李卓耀擊敗金廷，成為香港一哥伍家朗之後，第2位在香港站奪冠的地主球員。（圖片取自世羽聯官網）

而李卓耀曾在贏球後高舉「51手勢」表態挺港反送中運動，勇於表態力挺港，道德勇氣贏得港人尊敬，不過他高調挺港，卻也引來許多的中國網友一片謾罵，還有不理性的中國球迷寫信要求世羽聯將他禁賽。

不過世羽聯不但沒有理會這些不理性的中國網友，還在官網以「『地主英雄』李卓耀香港公開賽封王」為題，稱讚這位23歲的地主好手，竟在短短一年間，讓實力大幅提升，還接連擊敗包括中國奧運奪金希望的石宇奇在內的多家好手，認為他優異的表現也讓主辦家鄉香港沾光，絕對是實至名歸的「地主英雄」。

Highlights | In an all-consuming final Hong Kong’s Lee Cheuk Yiu wins his first ever HSBC BWF World Tour title on home soil #HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/NM59WFUMUh — BWF （@bwfmedia） November 17, 2019

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