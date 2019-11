NBA》「聰明哥」絕殺失手 綠衫軍飲恨、連勝也飛了

「聰明哥」史馬特最後一擊失手,未能上演絕殺,最終綠衫軍1分飲恨。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕連勝不止的塞爾提克展開連5場西部客場之旅,日前在收拾勇士後,收下10連勝,以漂亮10勝1敗的戰績,高居聯盟第一,不過今作客沙加緬度卻碰上攔路虎國王,兩隊激戰到讀秒階段綠衫軍追到僅1分落後,可惜「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)最後一擊失手,未能上演絕殺,最終綠衫軍就以99:100飲恨,連勝也遭中斷。

手握10連勝的塞爾提克對上國王卻仍打得相當辛苦,開節綠衫軍命中率不佳、頻頻熄火,反觀國王在希爾德(Buddy Hield)火力全開領軍下,首節打完就要到12分領先,慢熱的綠衫軍二、三節開起追分模式、強勢反撲,在第三節打完終於成功將比分超前。

希爾德狂轟35分。(USA TODAY Sports)

決勝節,兩隊展開激戰、數度戰平,綠衫軍雖然保持微幅領先,不過國王希爾德挺身而出再連拿5分,幫助國王將比分緊咬,比賽結束前52.9秒,泰斯(Daniel Theis)暴扣得分,加上希爾德傳球失誤,綠衫軍原有機會鎖定勝局,但沃克(Kemba Walker)失手、史馬特補籃也沒進,還把國王霍姆斯(Richaun Holmes)送上罰球線。



霍姆斯最後頂住壓力,兩罰俱中幫助國王以100:99將比數反超,最後13.3秒,沃克助攻傳球,史馬特躍過3名國王球員0秒出手近距離小拋投,但只見球在彈了幾下還是從籃框滾了出去,功虧一簣的綠衫軍最後就以1分之差輸給了國王。

Marcus Smart was SO close to winning Boston’s 11th straight pic.twitter.com/PhgrDXAHaT