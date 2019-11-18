NBA》「聰明哥」絕殺失手 綠衫軍飲恨、連勝也飛了

「聰明哥」史馬特最後一擊失手，未能上演絕殺，最終綠衫軍1分飲恨。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連勝不止的塞爾提克展開連5場西部客場之旅，日前在收拾勇士後，收下10連勝，以漂亮10勝1敗的戰績，高居聯盟第一，不過今作客沙加緬度卻碰上攔路虎國王，兩隊激戰到讀秒階段綠衫軍追到僅1分落後，可惜「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）最後一擊失手，未能上演絕殺，最終綠衫軍就以99：100飲恨，連勝也遭中斷。

手握10連勝的塞爾提克對上國王卻仍打得相當辛苦，開節綠衫軍命中率不佳、頻頻熄火，反觀國王在希爾德（Buddy Hield）火力全開領軍下，首節打完就要到12分領先，慢熱的綠衫軍二、三節開起追分模式、強勢反撲，在第三節打完終於成功將比分超前。

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希爾德狂轟35分。（USA TODAY Sports）

決勝節，兩隊展開激戰、數度戰平，綠衫軍雖然保持微幅領先，不過國王希爾德挺身而出再連拿5分，幫助國王將比分緊咬，比賽結束前52.9秒，泰斯（Daniel Theis）暴扣得分，加上希爾德傳球失誤，綠衫軍原有機會鎖定勝局，但沃克（Kemba Walker）失手、史馬特補籃也沒進，還把國王霍姆斯（Richaun Holmes）送上罰球線。



霍姆斯最後頂住壓力，兩罰俱中幫助國王以100：99將比數反超，最後13.3秒，沃克助攻傳球，史馬特躍過3名國王球員0秒出手近距離小拋投，但只見球在彈了幾下還是從籃框滾了出去，功虧一簣的綠衫軍最後就以1分之差輸給了國王。

Marcus Smart was SO close to winning Boston’s 11th straight pic.twitter.com/PhgrDXAHaT — Shane Young （@YoungNBA） November 17, 2019

輸球的綠衫軍終止了10連勝，J.布朗（Jaylen Brown）拿下全隊最高的18分8籃板、沃克15分9助攻、塔圖姆（Jayson Tatum）14分6籃板，泰斯則是繳出14分10籃板「雙十」成績，絕殺失敗的史馬特雖然全場送出9助攻，但命中率不佳僅拿下5分。

今7戰收下5勝的國王，射手希爾德狂轟35分全場最高，命中關鍵罰球霍姆斯9分11籃板，H.巴恩斯（Harrison Barnes）13分，別利查（Nemanja Bjelica）12分14籃板進帳。

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