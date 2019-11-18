12強》遭日本痛擊衛冕失利 韓媒點名兩大戰犯

南韓兩大主砲梁義智（左）、朴炳鎬此次表現不加、嚴重熄火。（資料照，特派記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨在12強決賽不敵日本屈居亞軍，賽後總教練金卿文雖表示輸球責任將由他一肩扛起，不過南韓媒體砲火猛烈，除直指當家四棒朴炳鎬熄火難辭其咎外，捕手梁義智也被點名為是此次賽事的戰犯之一。

金卿文昨在賽後記者會表示，由於陣中的頂尖打者無法適時發揮，把太多壓力扛在身上以至於影響表現，不過《韓聯社》後來就撰文直指，總教練此番說法太保守了，南韓打者的問題其實比想像中更嚴重。

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外界早就對於總教練一直把朴炳鎬放在第四棒頗為質疑，昨金卿文還是非常信任他、讓他扛下這個重任，結果得到了1張4支0的白卷，這位當家第四棒在此屆賽事打擊率僅0.179，且5支安打全為短程的一壘安打，完全不見今年以33轟稱霸韓職的威力。

此外，重砲捕手梁義智也被點名為戰犯，他今年以打擊率0.354拿下韓職打擊王，但12強打擊率僅有0.087，23個打數僅2支安打。不過，《韓聯社》指出，身為捕手的梁義智至少在場上仍能擔任起指揮官的角色，而朴炳鎬鎮守最沒有負擔的一壘，打擊卻仍如此慘澹，這對於明年要再戰東京奧運的南韓隊，實在很難讓人樂觀。

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