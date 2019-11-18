NBA》變陣也無「勇」！灣區大軍慘輸鵜鶘苦吞7連敗

D.格林（右）今擔任控球後衛，卻沒能打出好成績，球隊也輸球苦吞7連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕飽受傷病困擾的勇士，戰績淒慘排在全聯盟墊底，今對上同樣有傷兵問題的鵜鶘，雖然變陣出賽還讓明星前鋒D.格林（Draymond Green）擔任控球後衛，不過換陣沒能收到預期成效，最後仍以100：108輸球，吞下7連敗。

今日作客鵜鶘，勇士能用之將僅剩有9人，賽前美媒也曝明星前鋒D.格林今一間扛起控球後衛大責，主帥柯爾也希望變陣能帶來奇蹟。

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儘管如此，鵜鶘首節就先聲奪人，次節勇士靠著「新柯瑞」帕斯卡爾（Eric Paschall）好手感領軍，開啟追分模式，不過昨天爆發的鵜鶘新秀亞利桑大沃克（Nickeil Alexander-Walker）又挺身而出，在外線連飆兩顆3分球，幫助鵜鶘在上半場打完以6分領先勇士。

易籃後，鵜鶘再連拿7分，一口氣將領先分數增加到雙位數，勇士不願束手就擒，帕斯卡爾持續發揮好手感，攜手新秀包曼（Ky Bowman）吹起反攻號角，在決勝節最後1分20秒，將比分縮小到僅剩5分之差，然而鵜鶘射手瑞迪克（J.J. Redick）一記關鍵外線，幫助球隊鎖定勝基，化解勇士最後的反攻，金州大軍最終以100：108輸球。

「新柯瑞」帕斯卡爾狂轟30分卻成空響。（USA TODAY Sports）

苦吞7連敗的勇士，此役變陣出賽，不過除了火力全開狂轟30分7籃板帕斯卡爾，和G.羅賓森（Glenn Robinson III）14分6籃板外，其餘3名先發得分都沒上雙，反而板凳出發的包曼和克里斯（Marquese Chriss）分別拿下19分與10分，此役輸球後，勇士也繼續排在西部墊底。

傷兵累累卻逃過二連敗的鵜鶘，此役由復出的瑞迪克砍下全隊最高26分，決勝節爆發的J.哈勒戴（Jrue Holiday）22分、8籃板和9助攻，新秀亞利桑大沃克也有19分進帳。

鵜鶘帥哥射手瑞迪克強勢回歸，復出首戰就砍下全隊最高26分。（美聯社）

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