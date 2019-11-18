NBA》又現驚天大誤判！裁判連兩天鬧烏龍鄉民全怒了

德羅森（左）昨役遭對手打臉，卻吃下進攻犯規，今被證實又裁判的一次誤判。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺昨以116：121不敵拓荒者吞敗，不過比賽結束前最後37秒，又出現相當爭議的吹判，馬刺一哥德羅森（DeMar DeRozan）先遭對手打臉，卻被裁判吹罰，即使經過電視輔助判決仍未改判，沒想到今裁判報告出爐，卻證實又是一次大誤判，讓許多網友怒轟NBA裁判「素質低落」。

昨天馬刺在主場出戰拓荒者，克服首節18分落後，從第二節展開反攻，在決勝節一度將比分超前，兩隊節末打得難分難解，而在比賽結束前37秒，馬刺以1分暫時領先，德羅森持球強行突破，拓荒者胡德（Rodney Hood）貼上前防守時，手疑似打中了德羅森的臉，不過裁判不但沒響哨，隨後還吹他進攻犯規。

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不滿的馬刺馬上提出電視輔助判決，裁判們在看完後卻仍維持原判，挑戰失敗後馬刺也被扣掉一次暫停，賽後憤怒的德羅森表示自己對裁判關鍵時刻的吹判十分不滿，認為自己遭到犯規最後卻沒獲得裁判哨音，大酸可能是因為自己「演技不好」。

More from a clearly frustrated DeRozan on the officiating:

"I guess you got to go out there and flail and flop and sell it these days. That’s what a lot of players are doing, and they get the calls. But you try to be aggressive and physical, I guess that gets overlooked." — Tom Orsborn （@tom_orsborn） November 17, 2019

今聯盟公布的裁判昨役最後2分鐘報告，還給了德羅森清白。裁判報告中指出，胡德確實先擊中德羅森的臉，但裁判卻未吹胡德犯規，反而是判德羅森在快跌倒時拉到懷特塞德（Hassan Whiteside）是進攻犯規，明顯就是一次誤判。

L2M report backs up DeMar DeRozan from last night, refs missed Rodney Hood hitting him across the face on the drive with :38 left in the game, should have been a foul. — Kurt Helin （@basketballtalk） November 17, 2019

而繼湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）致勝罰球大誤判後，NBA裁判連兩天出現離譜判決，讓球迷忍不住在影片下怒轟裁判素質，紛紛留言「裁判是睡著了嘛？」、「都看過錄影重播還被自己人打臉！」、「裁判素質如此低落，聯盟難道不用負責嘛！」

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