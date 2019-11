NBA》又現驚天大誤判！裁判連兩天鬧烏龍鄉民全怒了

德羅森(左)昨役遭對手打臉,卻吃下進攻犯規,今被證實又裁判的一次誤判。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺昨以116:121不敵拓荒者吞敗,不過比賽結束前最後37秒,又出現相當爭議的吹判,馬刺一哥德羅森(DeMar DeRozan)先遭對手打臉,卻被裁判吹罰,即使經過電視輔助判決仍未改判,沒想到今裁判報告出爐,卻證實又是一次大誤判,讓許多網友怒轟NBA裁判「素質低落」。

昨天馬刺在主場出戰拓荒者,克服首節18分落後,從第二節展開反攻,在決勝節一度將比分超前,兩隊節末打得難分難解,而在比賽結束前37秒,馬刺以1分暫時領先,德羅森持球強行突破,拓荒者胡德(Rodney Hood)貼上前防守時,手疑似打中了德羅森的臉,不過裁判不但沒響哨,隨後還吹他進攻犯規。

不滿的馬刺馬上提出電視輔助判決,裁判們在看完後卻仍維持原判,挑戰失敗後馬刺也被扣掉一次暫停,賽後憤怒的德羅森表示自己對裁判關鍵時刻的吹判十分不滿,認為自己遭到犯規最後卻沒獲得裁判哨音,大酸可能是因為自己「演技不好」。

More from a clearly frustrated DeRozan on the officiating:

"I guess you got to go out there and flail and flop and sell it these days. That’s what a lot of players are doing, and they get the calls. But you try to be aggressive and physical, I guess that gets overlooked."