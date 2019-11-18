延續完封韓國的氣勢 黑豹旗、HBL、足球聯賽熱潮可期

余政憲曾到日本為台灣隊加油，被熱情球迷感動。圖為余政憲與台灣駐日代表謝長廷合影。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕雖然台灣無法在世界12強棒球賽，奪得亞太區奧運門票，但行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲認為，台灣以7比0完封韓國的氣勢，將延續到黑豹旗全國高中棒球大賽、全國高中籃球甲級聯賽（HBL）、全國高中足球聯賽，掀起新一波全民熱潮。

余政憲認為台灣完封韓國的氣勢，有助宣傳黑豹旗比賽。（記者洪定宏翻攝）

余政憲曾奔往日本為台灣棒球國手加油；他強調，在台韓大戰過程，他被現場熱情球迷的歡呼聲感動，「棒球比賽真的能夠團結人心」。

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HBL比賽深受年輕人歡迎。（記者洪定宏翻攝）

因此，余政憲指出，為了擴大參與、深耕基層，中國信託商業銀行冠名贊助舉辦黑豹旗全國高中棒球大賽，不限傳統棒球名校參加，獲得熱烈回響，今年第七屆有10隊首次參賽，總共多達208隊，在高中職校掀起熱潮。

余政憲在高苑工商首度成立足球隊，力促2020足球職業化。（記者洪定宏翻攝）

經過分區預賽後，11月12日至12月1日，進行全國決賽，從64強、32強、16強、8強、4強到冠軍戰，呼籲球迷不要錯過。

余政憲強調，相較於棒球，籃球比賽過程緊湊，已經舉辦30年的高中籃球甲級聯賽，也是體壇盛事。

今年16強預賽將於11月21日至24日，在台北舉行，高苑工商與三民家商是高雄唯二代表隊，攜手拉抬高雄籃壇氣勢。

值得一提的是，余政憲力促2020足球職業化，身兼高苑工商董事長的他以身作則，高苑工商今年七月首度成立足球隊，投入全國高中11人制足球乙組聯賽，首戰告捷，先後力克嘉義民雄農工及台北復興高中。

余政憲強調，總統蔡英文最支持體育，讓體育預算倍增，厚植選手實力，「讓台灣走出去」，在國際比賽為台灣爭光，「讓全世界看到台灣」。

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